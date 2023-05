Ucraina vrea mai multe arme și mai ales avioane

Analistul politic Alina Mungiu-Pippidi a comentat duminică seara noul turneu diplomatic efectuat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Italia, Germania și Franța.

Potrivit declarațiilor sale, acest turneu ar avea legătură cu posibila contraofensivă a Ucrainei, în contextul în care armata ucraineană are în continuare nevoie de arme.

„Ucraina vrea mai multe arme și mai ales vrea celebrele avioane pentru că această contraofensivă trebuie să fie decisivă. Ucraina și-a mobilizat mulți oameni în plus, are 50.000 de trupe noi, cu toate astea are o armată de oameni obosiți de luptă, care luptă durează deja de mai bine de un an și nu mai are de unde să mobilizeze alți oameni. Cine putea fi mobilizat și cine voia să lupte și cine are înclinație să lupte s-a cam epuizat.

Întrebarea este cât poți să faci cu trupele astea pe care le-ai mobilizat acum. Ca să ajuți trupele astea îți trebuie un efect foarte mare. El vrea mai multe arme. Înțeleg că și planuri au fost mai multe. Era nevoie să se discute aceste planuri ale lui”, a declarat politologul, potrivit b1tv.ro.

Se va căuta un compromis

De asemenea, pe lângă nevoia de arme a Ucrainei, Alina Mungiu-Pippidi spune că vizita are și o altă miză strategică. Mai exact, este vorba despre un compromis, având în vedere eventualele planuri mai agresive ale Ucrainei care ar viza inclusiv atacuri pe teritoriul Rusiei și reticența Franței și Germaniei în această privință.

„Am fost convinsă de la început că Macron nu va fi de acord cu planurile mai ofensive, de exemplu să fie date lovituri pe teritoriul Rusiei pentru că a existat întotdeauna în Franța și Germania o reticență mai mare în a provoca Rusia.

Se va căuta un compromis care să permită ofensivei ucrainene să aibă impact, dar în același timp să rămână pe teritoriul Ucrainei. Unde se va ajunge? Asta nu știm să spunem, nici cât e de iminentă contraofensiva.

Ce sper este că a fost mai mult decât doar un tur de a căpăta arme și că a fost și un tur strategic. Crește nerăbdarea de a vedea luminița de la capătul tunelului, ceea ce nu înseamnă că cineva vrea pace imediat, dar lumea vrea să știe care e intervalul de timp, alternativele, care este scenariul realist pe care îl considerăm scenariul în care vom obține pacea”, a explicat Alina Mungiu-Pippidi.