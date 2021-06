Timon Duță este un ieşean în vârstă de 36 de ani, care a muncit timp de 15 ani în străinătate. El s-a întors recent în România, după ce restaurantul la care lucra în Germania de 6 ani, ca bucătar, a dat faliment.

Afacerile româneşti din HoReCa şi-au revenit mai bine decât cele din Germania

El povestește că situația este la fel de dificilă în sectorul HoReCa din Germania așa cum a fost și în România. Mai mult, dacă în ţara noastră lucrurile încep să revină la normalitate pentru patronii de restaurante, cafenele sau hoteluri, în Germania planurile autorităților au fost date peste cap, iar aceste spaţii s-au redeschis mai târziu.

El explică acum de ce nu s-a mai întoarce să muncească peste hotare, chiar dacă salariile sunt mult mai bune ca în străinătate. „Acolo, dacă ai rămas fără muncă, nu te mai ajută nimeni (…) fiecare se gândește numai la el”, spune Timon Duță, potrivit bzi.ro.

“Categoric e mai bună salarizarea în străinătate (…) Dar eu nu mai vreau să plec”

„A fost greu, foarte greu, pentru că nimeni nu s-a așteptat la asta, nu știa ce să facă. De aceea, afacerile au dat faliment. Patronii au trimis în șomaj angajații. A fost greu pentru toată lumea.

În primă fază a funcționat restaurantul cu livrările la domiciliu, dar patronul a considerat că e mai bine să închidă, pentru că nu mai are niciun câștig. Așa am rămas toți angajații șomeri. Am plecat de acolo cu șomaj și am făcut transfer aici.

Categoric e mai bună salarizarea în străinătate, de asta pleacă mulți oameni să lucreze în altă țară. Dar eu nu mai vreau să plec. Pandemia e la fel peste tot, cu toate problemele financiare, de sănătate. Acolo, dacă ai rămas fără muncă, nu te mai ajută nimeni, trebuie să plătești facturile, întreținerea. E mult individualism, fiecare se gândește numai la el și cum să se descurce singur.

Se câștigă mai bine, dar cu sacrificii. Nu vreau să mai stau fără familie, mai ales că avem și copii mici. Nu am vrut să-i formăm în străinătate. Aici trăiesc altfel, sunt aproape de bunici. Se simt mai bine aici. Acum totul e pe gustul nostru, ca să spun așa. În străinătate sunt multe reguli și nu toată lumea se adaptează”, a povestit Timon Duță pentru Bună Ziua Iaşi.

Sursă foto: Dreamstime