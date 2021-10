Mișcarea momentului în România! Gigi Becali oferă gratuit statului român medicamentele anti-COVID

Gigi Becali a declarat la România TV că oferă cadou statului român medicamentele pentru coronavirus, respectiv Arbidol şi Ivermectină.

”Eu am spus acum un an. Dacă un român vrea să cumpere medicamente de unde cumpără, că nu avem în farmacii? Doctorii au în protocolul de COVID Arbidolul. Îl au în protocol, dar nu l-au adus. M-am oferit atunci și mă ofer și acum și spun așa: Dau cadou statului român, pentru toți românii, pentru toată țara, Arbidol şi Ivermectină. Și se termină cu toată pandemia de COVID. În 5-6 luni terminăm. Noi am ajuns ultimii (…)”, spune acesta.