Ziua de vineri, 19 martie, a fost una terifiantă pentru Mirela Vaida. La începutul emisiunii ”Acces Direct”, aceasta a atacată cu o piatră de către o femeie străină, complet dezbrăcată. Vedeta este în stare de șoc după ce s-a întâmplat și asta o arată și ultimul live pe care aceasta l-a postat pe Instagram. În filmuleț se poate vedea cum prezentatoarea a plâns toată noaptea, fața fiindu-i umflată. Ea a povestit cum a decurs tot incidentul și le-a mulțumit celor care i-au trimis cuvinte de încurajare.

„Vreau să vă mulțumesc pentru toate cuvintele de încurajare pe care le-am primit. Am ajuns la munte, pentru că era un weekend pregătit la munte cu familia. Sigur că sunt în stare de șoc, presupun că se cunoaște și faptul că am plâns mai tot drumul. Pentru cei care cred că este o farsă, eu le doresc din tot sufletul și cu mâna pe inimă să nu trăiască niciodată ce am trăit eu astăzi, pentru că efectiv mi-am văzut moartea cu ochii.”, a spus Mirela Vaida pe Instagram.