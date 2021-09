Cine se poate lăuda că a găsit secretul unei căsătorii fericite?

Mirela Vaida pare să-l fi găsit, alături de soţul său, Alexandru. Cei doi sunt împreună de 16 ani şi căsătoriţi de 12 ani. Aniversarea căsătoriei lor a fost chiar duminica trecută, pe 19 septembrie.

Într-un interviu acordat recent, prezentatoarea emisiunii “Acces Direct” de pe Antena 1 a explicat cum reuşesc ea şi soţul său să fie un cuplu extrem de puternic şi acum, cu toate că au existat şi perioade de certuri sau neînţelegeri.

„Avem 12 ani de mariaj, plus patru dinainte de nuntă. Sunt 16 ani foarte bine conturaţi, în care am fost aproape de nedespărţit, în care am schimbat vreo trei locuinţe, ne-am mărit familia, am trecut prin multe, dar important e că am fost şi am rămas o echipă”, a povestit Mirela Vaida pentru OK Magazine.