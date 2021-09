A fost o săptămână de vis pentru Simona Halep!

Miercuri, 15 septembrie, Simona şi iubitul său, Toni Iuruc, au devenit oficial soţ şi soţie. Cei doi s-au cununat civil şi apoi au petrecut, alături de familie, prieteni şi ceilalţi invitaţi, la un club din Mamaia.

La trei zile distanţă, Simona şi Toni au plecat în luna de miere, fără să facă totuşi publică destinaţia. Nu va fi o vacanţa prea lungă însă, pentru că sportiva are programate mai multe participări la turnee, inclusiv la Cluj-Napoca, la Transylvania Open.

Cei doi au fost daţi totuşi de gol de o altă sportivă. Simona s-a întâlnit la aeroport cu o altă campioană a României: Simona Radiș, campioană olimpică la Tokyo în proba de dublu vâsle.

Canotoarea a postat, pe contul său de Instagram, o fotografie alături de Simona Halep, împreună cu mesajul: “Ce coincidență… același nume, același avion”, dând-o astfel de gol pe Halep că pleacă în luna de miere în Bodrum, Turcia, aceasta fiind destinaţia aeronavei în care s-au îmbarcat cu toţii.

Turcia este una dintre destinaţiile preferate ale Simonei Halep, atunci când are câteva zile libere între două turnee. Ultima oară a zburat spre Turcia în luna aprilie a acestui an, înaintea turneului de la Stuttgart.

Între 25 şi 31 octombrie, Cluj-Napoca va găzdui al doilea turneu WTA din acest an, Transylvania Open, după ce Winners Open s-a desfăşurat în luna august, fiind câştigat de germanca Andrea Petkovic.

“Am emoţii să joc din nou în faţa fanilor români la Cluj, mă tot gândesc la acest turneu. Totodată îmi va face bine pentru că acolo voi avea o susţinere foarte bună, iar eu sunt pe un fond de încredere nu foarte ridicat după acea accidentare.

Dar cu meciuri mai multe eu sper să îmi revin la nivelul la care am fost. Am ales să joc la Indian Wells pentru că este ‘mandatory’, încă sunt acolo pe tablou, la Moscova pentru că am câştigat acolo şi am avut un sentiment plăcut să joc acolo tot timpul, iar la Cluj am ales să joc pentru că îmi place Clujul.

E un turneu la noi în ţară, sunt oameni frumoşi care mereu mă aşteaptă cu plăcere şi mă fac să mă simt bine”, a declarat Simona Halep, vineri.