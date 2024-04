Bernard Arnault este cel mai bogat om din lume în acest moment.

Gigantul LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) este condus de Bernard Arnault, care în acest an a devenit cel mai bogat om din lume, depășindu-l pe Elon Musk în ceea ce privește averea.

Francezul, care are 75 de ani, are noroc şi în dragoste, nu doar în afaceri. El și soția sa, Hélène Mercier (64 de ani), sunt căsătoriți de peste trei decenii și par extrem de fericiți.

Averea lui Arnault și a familiei sale a atins 233 miliarde de dolari în acest an, ceea ce îl plasează pe primul loc în topul celor mai bogați oameni de pe întregul glob, depășindu-l pe Elon Musk, care are 52 de ani, și o avere de 195 miliarde de dolari.

Bernard Arnault și Hélène Mercier sunt căsătoriți de 30 de ani și au împreună trei copii: Alexandre, Frédéric și Jean. Fondatorul miliardar al LVMH și soția sa, care este pianistă, s-au întâlnit pentru prima dată la o petrecere în 1989. Au fost de atunci de nedespărţit. Nunta a venit doi ani mai târziu, în 1991.

Bernard Arnault este şi el pasionat de pian, însă recunoaşte că nu este la fel de talentat.

„Întotdeauna mi-a plăcut să fiu numărul unu. Nu am reușit la pian, nu am reușit la tenis”, recunoştea el într-un interviu acordat Financial Times acum ceva ani.