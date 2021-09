Durere fără margini în familia Matildei Pascal Cojocăriţa. Cântăreaţa de muzică populară a pierdut o persoană foarte importantă şi apropiată sufletului ei.

Este vorbul despre fostul ei soţ, Ioan Cojocăriţa, cel cu care a împărţit bune şi rele timp de 13 ani şi tatăl băiatului său, Alin.

La acest moment, nu se cunosc cauzele decesului bărbatului.

Matilda Pascal Cojocărița şi Ioan Cojocăriţa au fost soţ şî soţie timp de 13 ani. Ei au împreună cu băiat, pe Alin, ajuns acum la 33 de ani, potrivit impact.ro.

Cu toate că s-a recăsătorit, cântăreaţa de muzică populară a rămas în relaţii bune cu fostul soţ, de dragul fiului lor. Matilda Pascal Cojocărița este căsătorită acum, de peste 28 de ani, cu violonistul Ștefan Cigu.

Fost rugbist, Ioan Cojocăriţa locuia de ani buni în Italia, la Milano. În ciuda distanţei, el era prezent în viaţa fostei soţii şi a fiului lor. A participat la nunta lui Alin în 2012 şi îşi vizita destul de des cei doi nepoţi, pe Adam şi Tudor.

“Ai fost OMUL cu care am petrecut anii tinereţii, 13 la număr, cu care am început viaţa de familie, OMUL care mi-a dăruit cel mai frumos şi scump cadou de pe pământ, pe Alin, copilul nostru. Am rămas într-o frumoasă relaţie de prietenie pe viaţă .

De data aceasta, soarta a fost mult mai crudă şi ne-a despărţit pentru totdeauna … ne-ai părăsit! Nu ne rămâne decat să ne rugăm pentru sufletul tău nobil! Drum lin către stele Jane! Dumnezeu să te ierte şi să-ţi odihneasca sufletul în pace!”, este mesajul emoţionant transmis de Matilda Pascal Cojocărița după moartea fostului său soţ.