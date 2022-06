Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană a fost prezent în cursul zilei de vineri la o dezbatere organizată de Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB).

În acest sens, el a vorbit despre integrarea României în NATO, dar și despre aderarea la Uniunea Europeană, care sunt momente istorice la fel de importante precum Mica Unire, dar și Marea Unire.

Totodată, el a adus în discuție și războiul din Ucraina, precizând că fiind membră NATO, România beneficiază de o securitate sporită, având în vedere agresivitatea Rusiei.

„Pentru România, integrarea în NATO se încheie abia în 2022. Am intrat în 2004, dar din punct de vedere militar şi de securitate România va avea, datorită faptului că Rusia este un actor imprevizibil şi agresiv, aceeaşi calitate a securităţii naţionale, cum o are Germania sau Belgia. Nu avem niciun fel de diferenţă între ceea ce are NATO pe flancul estic şi ceea ce are NATO deja în Europa de Vest.

Este o schimbare fundamentală. (…) În NATO şi UE este familia naturală a României (…), este casa noastră. (…) Integrarea noastră în NATO şi UE reprezintă – şi va fi în cartea de istorie – un moment la fel de important ca Marea Unire sau Mica Unire, pentru că este de fapt o schimbare de paradigmă, pentru prima dată România are ca aliat şi partener întreg Occidentul democratic”, a afirmat Mircea Geonă, la o dezbatere organizată de Universitatea „Babeş-Bolyai” (UBB).

Mircea Geoană, despre transformările din societate

În același timp, secretarul general adjunct al NATO a mai precizat și că la momentul actual, societatea umană trece printr-o transformare fără precedent. El a făcut referire la criza democrației, în care se află atât România cât și restul Europei.

„Asistăm la una dintre cele mai mari transformări a societăţii umane din istoria speciei noastre. Niciodată nu am avut atât de mulţi factori cumulativi, structurali. (…) Avem o anumită criză a democraţiei şi a modelului capitalist pe care Europa, pentru cinci secole, şi inclusiv România, poate nu tot timpul la fel de organic, dar cine a fost parte din această într-un fel dominaţie a Europei în planul ideilor şi a valorilor”, a mai adăugat Mircea Geoană.

Acesta susține că ideile de capitalism modern, dar și democrația s-au născut în cadrul lumii democratice occidentale, iar acum este momentnl de a le reîmprospăta.

Mircea Geoană, despre revoluția tehnologică

Secretarul adjunct al NATO a mai vorbit și despre domeniul economic, care de asemenea trebuie regândit, dar și despre revoluția tehnologică.

„Democraţia s-a născut aici, ideile de capitalism modern s-au născut aici şi în cadrul lumii democratice occidentale există în acest moment o mare conversaţie cu privire la nevoia de a ne reîmprospăta democraţia, pentru că este un proiect care nu este static, este foarte dinamic, şi ca în orice altceva în care nu investeşti energie, dragoste şi atenţie, riscă să rămână în spatele aşteptărilor opiniei noastre publice.

În domeniul economic, pe lângă marea revoluţie tehnologică, avem o conversaţie puternică cu privire la tipul de capitalism sau tipurile de capitalism, pentru că nu e unul singur, pentru că şi modelul economic trebuie regândit”, a argumentat Mircea Geoană.