Mircea Geoană, criticat dur din interiorul fostului său partid. Mihai Tudose, vicepreşedinte al PSD şi fost prim-ministru, spune că secretarul general adjunct al NATO nu are şanse pentru alegerile prezidenţiale din România.

Mai mult, el afirmă că orice discuţie despre Mircea Geoană este o discuţie „despre nimic”. Tudose afirmă că Geoană vine singur cu tot feluri de sondaje care nu au o bază reală şi în care ar avea cifre de încredere foarte bune în rândul populaţiei.

„Nu reprezintă pe nimeni, nu reprezintă nimic”, este verdictul clar al lui Mihai Tudose. Vicepreşedintele PSD adaugă că nimeni nu-l va vota pe Mircea Geoană, dacă acesta va candida la prezidenţiale.

„Iertaţi-mă! A vorbi despre Mircea Geoană, a vorbi despre nimic. Iar mai apare câte un sondaj făcut prin Brazilia care îl dă zeu. Eu am stat înainte de a veni la emisiune cu vreo 20 de inşi, nu au pomenit de acest personaj.

Replica acestuia a venit după ce realizatorul emisiunii „Insider Electoral” de la Prima TV l-a întrebat dacă PSD l-ar putea propune pe Geoană pentru o funcţie la nivelul UE. Totul, pentru ca acesta să nu intre în cursa electorală.

În continuare, Mihai Tudose a mai spus că, în cazul în care va candida totuşi, scorul final al lui Mircea Geoană ar fi unul extrem de mic, chiar sub 5%. „Sunt sătul de Batmani!”, spune ironic liderul PSD, care aminteşte că este vechi în politică, încă din 1992.

„Da, o să ia 3%, 4%, am înţeles! Am mai văzut zei de-ăştia. Aţi spus dumneavoastră că am început în 92 politica. Sunt sătul de Batmani! (…)

Mai ales cu aura asta de salvatorul care vine pe un cal alb, eventual trimite şi buzduganul cu două zile înainte să ne anunţe că a venit şi mamă, ce şmecher e el.

Să negocieze ce? Nu mă interesează ce spune domnul Geoană, mă interesează ce spune lumea”, a mai precizat Mihai Tudose.