Reacția lui Mircea Badea vine după ce site-ul dcnews.ro a publicat un articol cu titlul: „Mircea Badea a luat-o la mișto pe Loredana Groza. Ce mesaj ”indecent” i-a scris: E o dezvăluire ce vă spun.”

În acest context, prezentatorul tv a criticat aspru și a și explicat totodată fiecare cuvânt din titlu. Acesta suține că este fan Loredana Groza și nicidecum nu ar lua-o la ”mișto” pe vedetă așa cum spune titlul.

Totodată, el a vorbit și despre ”mesajul indecent” pe care i l-ar fi transmis acesteia.

„Hai să vedem, deci: Mircea Badea a luat-o la mișto pe Loredana Groza. Pe bune?! Când eu sunt fan?! Vorba aia: Lori, Lori! Feri, feri, fericire! Cum să iau eu la mișto?! Deci, nu, chiar nu. Zice: Ce mesaj ”indecent” i-a scris. Cum, mă, mesaj indecent?!”, a zis Mircea Badea în cadrul emisiunii „În gura presei”.

Mai exact, se pare că Mircea Badea i-ar fi scris Loredanei Groza ”Te duci la rapel?”, de aici pornind și știrea care l-a enervat pe prezentatorul tv. El a mai adăugat că sunt persoane care nu apucă să citească conținutul știrii și văd doar titlul, făcându-și o părere greșite despre anumite persoane.

„Hopa! Fotografia dânsei e reușită. Absolut da, dar clar nu e în legătură cu mine, adică nu am produs eu reacția aia, vă dați seama. Ce mesaj indecent i-a scris. Nu i-am scris un mesaj indecent.

Cum să-i scriu mesaj indecent?! Auzi, cică i-am trimis mesaj indecent Loredanei. Dacă sunt unii care citesc doar titlul? Știți că 95 la sută dintre oameni citesc decât titlul. Și după cică i-am trimis eu mesaje indecente Loredanei”, a adăugat Mircea Badea.

Mircea Badea amenință cu plângere penală

Realizatorul tv susține că poza la care ar fi comentat este cea în care vedeta purta un decolteu, iar întrebarea sa nu ar fi fost deloc una indecentă.

„Iată comentariul lui Mircea Badea, ce întrebare i-a putut pune. Auuu! (n.r. moment în care râde). Am zis pe post că recunosc că i-am trimis mesaj pe Instagram doamnei Loredana Groza când am văzut această postare interesantă – era celebra postare cu decolteul -, i-am trimis un mesaj și am întrebat-o: Te duci la rapel? Asta a fost tot ce am întrebat. Ce e indecent?”, a spus acesta.

Totodată, el a mai adăugat că ia în calcul să facă plângere penală site-ului de știri pentru defăimare în acest context.

„Cred că le fac plângere penală ăstora de la DCNews sau ceva pentru defăimare… Să trecem mai departe”, a adăugat Mircea Badea.