Ce a spus Mircea Badea

„Partea bună este că au reuşit să închidă dosarul lui Iohannis, chiar stăteam aşa în tensiune. Mi se zbătea inima. Mereu ziceam „ce s-o mai întâmplă cu dosarul lui Werner?”. În sfârşit, ne putem apuca de reformă. Râde lumea. Problema acestei ţări, înainte de orice, de coronavirus, de rachete, este prostia de pe cocioc. Este atâta prostie încât… Eu nu ştiu cum mai rezistăm. Nu cred că ţara asta va mai exista multă vreme că este imposibilă pentru ea însăşi. Altfel, nu ştiu de ce e lumea îngrijorată de ordonanţele lui Orban. Mie îmi plac toate, sunt superbe, sunt fan. Aşa, da! Dă-i înainte cu tupeu. Sunt cel mai mare fan! Îmi place Orban, îmi plac miniştrii, îmi place cum a făcut 25 de ordonanţe într-o seară. Îmi place tot. Îmi place cum s-a închis dosarul lui Werner. Sunt fan! Aşa se face treaba, aşa e mişto!”, a spus Mircea Badea la Antena 3.

Iohannis a scăpat ieri de dosarul privind casele pe care le are

Procurorii Parchetului General au decis clasarea dosarului format în urma unei plângeri penale ce vizează modul în care președintelui Klaus Iohannis a intrat în posesia a două imobile în orașul Sibiu.

Dosarul a pornit în 2018 la Parchetul General şi au existat dovezi înainte de clasare. Preşedintele Iohannis preciza într-o dezbatere electorală în noiembrie 2019 că a cumpărat casele într-un mod legal şi că nu își reproșează nimic. De asemenea, acesta spunea că ce s-a dezbătut în justiție sunt chestiuni legate de procese civile. „Le-am cumpărat într-un mod absolut legal și cinstit, iar ce s-a dezbătut în justiție sunt chestiuni legate de procese civile și am auzit, parcă doamna Dăncilă a zis că aș fi și eu un fel de penal. Nu am avut vreodată un dosar penal nici pentru asta, nici pentru altceva. A, că cineva a scris o plângere către Parchet, ei trebuie să o pună într-o mapă și să scrie ceva. Nu am absolut nimic de ascuns”, declara anul trecut Klaus Iohannis.

Te-ar putea interesa și: