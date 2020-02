După cum au declarat pentru Mediafax, oficiali ai PICCJ, dosarul a fost clasat în baza articolului 16), litera i) din Codul de procedură penală.

„Art. 16. Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale: (i) există autoritate de lucru judecat”, conform Codului de procedură penală. Plângerea penală viza modul în care Carmen și Klaus Iohannis au intrat în posesia a două imobile din centrul Sibiului, în anul 1999.

Potrivit celei mai recente declaraţii de avere, publicată înainte de campania pentru alegerile prezidenţiale de anul trecut, şeful statului deține, alături de soția sa, cinci case. Imobilele au fost achiziționate în perioada 1992-2007, iar cea mai mare proprietate are o suprafață de 377 de metri pătrați.

Patru dintre ele au fost obținute prin cumpărare, iar una prin donație-cumpărare. Președintele Klaus Iohannis și soția lui au obținut venituri în valoare de peste 70.000 de lei din închirierea unui imobil din Sibiu, după cum reiese din declarația de avere.

Foto: Adevarul

Dosarul a pornit în 2018 la Parchetul General şi au existat dovezi înainte de clasare. Preşedintele Iohannis preciza într-o dezbatere electorală în noiembrie 2019 că a cumpărat casele într-un mod legal şi că nu își reproșează nimic. De asemenea, acesta spunea că ce s-a dezbătut în justiție sunt chestiuni legate de procese civile. „Le-am cumpărat într-un mod absolut legal și cinstit, iar ce s-a dezbătut în justiție sunt chestiuni legate de procese civile și am auzit, parcă doamna Dăncilă a zis că aș fi și eu un fel de penal. Nu am avut vreodată un dosar penal nici pentru asta, nici pentru altceva. A, că cineva a scris o plângere către Parchet, ei trebuie să o pună într-o mapă și să scrie ceva. Nu am absolut nimic de ascuns”, declara anul trecut Klaus Iohannis.

Casa de pe strada Bâlea

După cum scrie „Adevărul”, proprietatea aflată pe strada Bâlea, aproape de centrul Sibiului, a fost dobândită de familia Iohannis în 1992, prin donaţie şi cumpărare, şi are o suprafaţă de 377 de metri pătraţi. Aici locuiesc în prezent Klaus Iohannis şi soţia sa.

Două case pe strada Măgura

Aflate într-o zonă îndepărtată de Centru, cele două imobile, care împart aceeaşi curte, fiind poziţionate una în spatele celeilalte, au fost achiziţionate în 2007, una are 76 de mp, iar cealaltă 64 de mp.

Apartament pe strada Pedagogilor

O altă proprietate a familiei Iohannis se află pe strada Pedagogilor, în Oraşul de Jos, într-o zonă aflată destul de departe de centrul oraşului. Este un apartament de 84 de metri pătraţi, într-o casă cu mai multe locuinţe şi curte comună, şi locul unde Iohannis a locuit cu familia şi şi-a petrecut mare parte din copilărie plus adolescenţa, până când a plecat la facultate în Cluj. Potrivit adevarul. ro, familia a cumpărat locuinţa de la stat în 1997, iar astăzi apartamentul este închiriat.

Apartament pe strada Someşului

O altă proprietate deţinută de soţii Iohannis se află pe strada Someşului, foarte aproape de centrul Sibiului, şi are o suprafaţă declarată de 253 de metri pătraţi. Imobilul a fost achiziţionat în anul 2001.

Apartament pe strada Nicolae Bălcescu

Cea mai mediatizată proprietate a soţilor Iohannis este apartamentul situat la parterul unei case din zona zero a Sibiului, pe pietonala Nicolae Bălcescu. Proprietatea are 166 de metri pătraţi, familia Iohannis fiind acuzată că ar fi cumpărat spaţiul de la un fals moştenitor.

Te-ar putea interesa și: