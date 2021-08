Mai exact, într-o postare pe pagina de Facebook, Mircea Badea susținea că Dana Budeanu pare a fi anxioasă. ”Doamna Budeanu n-ar putea să-și urmeze propriile apeluri la calm? Pare foarte anxioasă!”, spunea acesta.

În urma postării, acesta ar fi primit mai multe mesaje de de reproș, motiv pentru care a ținut să lămurească toată siuația. Mircea Badea susține că nu a atact-o pe Dana Budeanu și are absout nimic cu ea.

Totodată, el a subliniat faptul că ceoi doi nu au nicio legătură, nu au nicio preocupare comună, iar în ceea ce privește părerile despre pandemie, cei doi nu ”vâslesc în aceași direcție”.

”Mi s-a reproșat că am atacat-o pe Dana Budeanu, ceea ce este fals. Eu nu o atac pe doamna Dana Budeanu, nu am nimic cu doamna Dana Budeanu, nicio străbatere. Doar că am văzut că există această percepție pe care vreau să o distrug. Pe ea, pe percepție. Sigur nu sunt în aceeași barcă sau pe aceeași baricadă cu Dana Budeanu. Nu am fost niciodată în același areal de răspândire, nu am avut aceleași preocupări, nu am nicio legătură cu dumneaei. Nu spun nici că e de bine, nici că e de rău! Vă spun doar că unii cred că vâslim împreună într-o direcție… Nu vâslim în aceeași direcție, eu nu, eu sunt pe persoană fizică.