Mircea Badea, o explicație despre criptomonede. Jurnalistul a subliniat, în cadrul unui mesaj postat pe propria pagină de socializare, că „cei mai mari propagandisti crypto sunt fix entitatile prietenoase cu sistemul”.

„1.Cryptomondele sunt monede? Nu, n-au niciun fel de utilizare ca moneda.

2.Sunt “store of value”? Doar daca ai baut gaz. Sunt foarte volatile”, scrie Mircea Badea pe Facebook.

„3. Sunt potrivite ca investitie? Vezi punctul 2.

4. Sunt potrivite pentru speculatii? Absolut DA!

5. Se pot face multi bani reali (cu care poti cumpara ceva) din specularea crypto? Absolut DA! Cu cat sunt mai multi oameni sedusi de lozincile crypto si intra in asta doar pentru ca FOMO(fear of missing out), cu atat mai multi bani reali pot face desteptii/meseriasii/avizatii. Ca la orice schema piramidala.

6. Sunt crypto dusmanii establishmentului financiar? Nici pomeneala. Cei mai mari propagandisti crypto sunt fix entitatile prietenoase cu sistemul. Cum ar fi CNBC. Plus ca au tot atata fundament economic precum “fiat money”, adica tiparnitele guvernamentale”, a conchis acesta.