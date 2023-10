Mircea Badea a comentat pe larg vizita lui Zelenski în România. Printre altele, jurnalistul susține că România este plină de „complexe provinciale”. Totodată, el crede că vizita a avut un scop foarte precis: găsirea de soluții pentru transportul cerealelor şi ajutorul militar. El a criticat atitudinea românilor care au fost frustrați că nu au fost și ei vizitați de președintele Ucrainei.

Jurnalistul susține că Zelenski a venit în România pentru a găsi soluții pentru un „nou coridor pentru cerealele ucrainiene şi ajutor militar suplimentar”. El a explicat interesele pe care le implică o astfel de vizită.

Jurnalistul a vorbit și despre relația problematică a Poloniei cu Ucraina.

În acest context, Badea vorbește despre complexele provinciale ale românilor. Potrivit lui, românii așteptau de mult timp ca Zelenski să îi „mângâie pe cap”. Aceasta fiind o formă de validare publică.

„Faptul că nu ne-a vizitat până acum noi am luat-o cumva foarte personal. Îl așteptam să ne mângâie pe cap. România e plină de complexe provinciale. Adică, domnule, stai puţin că noi am fost super băieți, am livrat, am făcut și nu ne-am mângâiat pe cap? Nu! Noi am ajutat Ucraina ca să ne mângâie președintele Zelenski pe cap?

Sau am ajutat-o din convingere, ca să apărăm valorile democrației, legile internaționale că am considerat inacceptabil invadarea ilegală și neprovocată a unui stat de către alt stat? Adică nu de asta?

Părea multă suferință în România că n-a venit Zelenski să ne mângâie pe cap. Acum mulți au avut senzația că ne-a mângâiat pe cap. Dânsul nu ne-a mângâiat pe cap!”, potrivit lui.