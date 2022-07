Mircea Badea a explodat, în direct la Antena 3. Vedeta TV s-a declarat revoltat de faptul că românii s-au arătat interesați de comentariile lui George Buhnici, în condițiile în care, din punctul său de vedere, preocupările ar trebui să fie cu totul altele.

Realizatorul Antena 3 a ținut să precizeze că nu ar trebui să ne intereseze ce spune X despre noi, atâta timp cât suntem „ok” cu noi din orice punct de vedere.

„Cu siguranță, oamenii care au prins Al Doilea Război Mondial nu ar fi interesați dacă cineva le-ar spune că nu au pătrățele pe abdomen. Pe X-ulescu nu-l putem schimba, poate să spună ce vrea el, important este cum ne raportăm noi la anumite atacuri și declarații controversate”, a comentat Mircea Badea.

Mircea Badea, revoltat de interesul manifestat de declarațiile lui Buhnici

El a lansat un atac virulent la adresa lui Buhnici, despre care a spus că nu există.

„Cine e Buhnici?! Pentru mine este nimeni în drum. Cui îi pasă ce a zis Buhnici despre orice?! Dar se pare că unii iau lumină de la Buhnici. (…) Acum nu mai interesează pe nimeni de Robor, românii erau interesați de ratele la bănci doar pe vremea lui Dragnea. Hai să vorbim de Buhnici, că doar asta vor românii. Acest subiect, în realitate, nu există, dar lumea este interesată și eu vreau audiență”, a mai spus Mircea Badea.

În opinia sa, nu trebuie analizat ce a spus George Buhnici.

„Mă doare în cot. Ce este greșit este să te afecteze ce a spus Buhnici sau unul ca el. Și pentru că nu pot fi schimbați cei care gândesc așa, ce rămâne de făcut? Să mă modelez pe mine. Cum să mă intereseze ce zice unul?! Depinde cât de permisiv sunt eu în a mă răni niște cuvinte. (…) Nu lăsa viața să-ți răpească mintea, indiferent prin ce treci. Treci peste. (…) De ce trebuie să fie cineva atins de ce zice Buhnici? (…) Suntem prea slabi în interior, ne pot răni atât de multe lucruri poate pentru că generațiile actuale nu au trecut prin nicio criză majoră, de fapt, abia acum am trecut prin niște crize – pandemie, război la graniță, apocalipsă economică. Când vom trece prin toate crizele de genul, nu ne va mai interesa ce spune unul ca Buhnici. În prezent, oamenii sunt prea ușor de rănit. Generația care a trecut prin Al Doilea Război Mondial sigur nu e interesată dacă îi spui că n-are „pătrățele”. Înțeleg și tema bullyingului. Să lupți eficient împotriva bullyingului este nu să-l faci pe X să nu mai zică un anumit lucru, ci pe celălalt să nu-i pese. Dacă eu decid că e ok așa cum sunt, de ce trebuie să mă afecteze ce zice unul ca Buhnici?!”, a spus Mircea Badea..

Momentul în care trebuie să arate impecabil o femeie. Exemplul Jennifer Lopez

Vedeta Antena 3 a mai susținut că Buhnici, „acest tătăiță, care era la un festival de copii”, are casă inteligentă, mașină electrică, CIP în mână, smartphone-uri. Poate simte nevoia de inteligență, a continuat Mircea Badea.

Realizatorul TV este de părere că trebuie să fii interesat de siluetă și modul în care arăți doar atunci când vorbim de profesionalism și expunerea corpului face parte din cariera ta. Mircea Badea s-a referit la Jennifer Lopez care nu doar cântă, ci oferă un pachet complet de entertainment, pachet care cuprinde inclusiv etalarea posteriorului.

„Am și eu totuși o exigență. Dacă ești artistă, în accepțiunea modernă a cuvântului, nu doar cânți, ci oferi un pachet de entertainment care, sigur, cuprinde și cântat, dar cuprinde și sexoșenie. De exemplu: Jennifer Lopez. Dânsa vine îmbrăcată sexy, dansează, ne arată una, alta. Sex-appealul este o componentă a prestației sale artistice. De la dânsa, eu, consumator de entertainment, am pretenția să fie impecabilă. Acolo contează cum arată dacă se dezbracă. Dacă pozezi în chiloți, trebuie să fii cât de fit poți tu să fii. Dacă ai luat două kilograme, nu te dezbraci. Repet: dacă ești în domeniul acesta. Aici vorbesc despre profesionalism. Jennifer Lopez este impecabilă, dar este meseria ei. Sunt și artiști care doar cântă, cum era Mahalia Jackson. Ce importanță avea cum arăta Mahalia Jackson? Dar nici nu poza în reviste. Sau ce importanță are dacă Ella Fitzgerald are fundul nu știu cum?! Dar fundul lui Jennifer Lopez ne interesează. De ce? Pentru că ni-l arată. Face parte din pachetul integral pe care ni-l oferă, este vorba de meserie, de profesionalism”, a mai spus Mircea Badea.

George Buhnici, în atenția Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

Realizatorul TV a ținut să sublinieze, pentru a nu fi interpretat greșit, că o femeie trebuie să fie impecabilă doar dacă este artistă și, pe lângă cântat, pozează în lenjerie intimă, ca parte a programului de entertainment pe care ea a decis să-l ofere. În rest, dacă jobul săi nu este să se dezbrace, nu ar trebui să fie interesată de ce spune unul ca Buhnici despre vergeturi și, în general, sau despre felul în care arată.

În contextul scandalului iscat, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a decis să se autosesizeze cu privire la declarațiiile lui Buhnici despre ”femeile cu vergeturi” de pe plajă. Conform șefului insitituției, Csaba Asztalos, se va analiza limita libertății de exprimare în raport cu dreptul la demnitate al femeilor și în general al oamenilor din perspectiva aspectului fizic.