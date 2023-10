Mircea Badea a avut o relație trainică de prietenie cu Oreste. Cei doi s-au certat și au rupt orice relație. Acum s-a aflat cine a fost de vină.

Cu ani în urmă, cuplul de prieteni Badea-Oreste părea de neclintit. Ei erau atât colegi, cât și buni prieteni. S-a produs, însă, o ruptură și ani de zile nu și-au mai vorbit. Motivul nu a fost făcut public.

Oreste a recunoscut, însă, cine a fost de vină pentru cearta cu Mircea Badea. Despărțirea de vedeta de la Antena 3 s-a produs în 2013.

Anii au trecut și Oreste a dat câteva detalii despre ce s-a petrecut atunci.

Recent, acesta a adus din nou în discuție subiectul. Oreste a admis că toată cearta ar fi plecat de la diferențele de opinii cu Mircea Badea. Totul nu a fost altceva decât ”suma unor decizii foarte proaste”.

”Eu sunt și prost. Motivele ruperii noastre au fost stupide. Aici nu cred că tot ce s-a întâmplat, adică a fost suma unor decizii foarte proaste pe care eu le-am luat și pe care le-a luat și el atunci. Știi cum se zice, eu nu am considerat că s-a produs vreo rupere dar am acceptat-o ca atare, adică nici nu m-a deranjat, nici nu m-a încântat”, a spus acesta.

El a susținut că motivele care au dus la ruperea prieteniei cu Badea sunt de o „stupiditate monumentală”.

„Eu cu oamenii cu care m-am certat nu m-am mai întâlnit, nici măcar întâmplător, am avut vreo trei sau patru situații de genul. Eu sunt și prost, adică am momente de colerism..eu nu sunt om de mijloc, eu, din păcate, poate acum spre bătrânețe încerc să caut linia de echilibru, la mine e ori un da hotărât, ori un nu, la fel de hotărât. Așa am funcționat eu.”, a povestit Oreste, invitat la podcastul ”Vorba lu’ Jorge”.