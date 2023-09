Emil Savin nu a fost vreodată prieten cu Dumitru Buzatu, despre care crede chiar că „l-a carotat” în afaceri. El nu a fost „omul de casă al lui” și nu au avut o relație „chiar atât de bună”. În plus, el a avut zero contracte cu Consiliul Județean Vaslui.

Emil Savin susține ferm că nu el l-a denunțat pe Dumitru Buzatu la DNA și că social-democratul nu i-a cerut banii cu împrumut, aşa cum ar fi declarat el în faţa anchetatorilor.

„Eu nu am avut o prietenie cu domnul Buzatu. Spune toată lumea că eu sunt omul de casă al lui. Eu nu am avut o relaţie chiar atât de bună cu el. Mai ales după ce a ieşit preşedintele CJ, lumea spune că am avut contracte. Eu am zero contracte cu CJ. Astăzi, dacă verificaţi, eu nu am niciun contract cu Consiliul Judeţean. (…) Cu domnul Buzatu nu am avut acea relaţie pe care o vehiculează toată lumea, care spune că am fost omul de casă. Nu ne-am agreat, cred că m-a carotat.

Banii, cum aţi văzut, aşa este realitatea, cum este prezentată. (…) Nu pot să spun cum am intrat în posesia banilor. În legătura cu chestiunea aceasta nu am voie să vorbesc mai multe. (…) Îmi pare rău, nu trebuia să se întâmple ce s-a întâmplat, dar altă cale nu a fost decât asta şi trebuia să o urmez că dacă nu o urmam, erau alte chestii despre care nu pot spune acum”, a explicat, luni, Emil Savin, relatează Agerpres.