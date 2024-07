Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului SRI, a fost chemat luni la Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru a i se aduce la cunoștință noi acuzații și prelungirea controlului judiciar, transmit surse judiciare.

Cazul implică acuzații grave de trafic de influență și extinderea controlului judiciar asupra mai multor persoane, inclusiv generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă.

Pe 24 mai, DNA a anunțat punerea sub acuzare pentru trafic de influență a lui Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, alături de alți doi suspecți: avocatul Doru Trăilă și Dan Tocaci, un apropiat al celor trei. Cei patru au fost plasați sub control judiciar pe cauțiune, cu interdicția de a părăsi teritoriul țării.

Acuzațiile sunt bazate pe un denunț făcut de Cătălin Hideg, care a susținut că în perioada martie 2023 – aprilie 2024, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă au pretins 700.000 de euro plus TVA de la el pentru a influența magistrații să pronunțe hotărâri favorabile în dosarul său penal. După negocieri, suma a fost redusă la 600.000 de euro plus TVA. Hideg a plătit o primă tranșă de 100.000 de euro, însă ulterior a denunțat cazul la DNA, susținând că a fost amenințat pentru a achita restul sumei.

Cătălin Hideg a declarat că a avut întâlniri cu Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă, în cadrul cărora i s-a promis „optimizarea problemelor sale din justiție” în schimbul sumei de bani. Hideg a prezentat DNA-ului peste 20 de înregistrări cu probe clare împotriva celor implicați, dar a menționat că nu are dovezi concrete că banii ar fi ajuns la foștii generali SRI.

În timpul controlului judiciar, cei patru inculpați trebuie să respecte o serie de obligații, inclusiv:

Cătălin Hideg, într-o intervenție la TV, a detaliat cum a fost abordat și presiunile exercitate asupra lui pentru a plăti suma cerută. De asemenea, el a subliniat că inițial suma cerută a fost de 700.000 de euro plus TVA, ulterior redusă la 600.000 de euro plus TVA după negocieri.

„Am avut o întâlnire cu domnul Dumbravă, care l-a recomandat pe domnul Trăilă ca viitorul meu avocat. Am fost la dânsul la birou, la cabinetul de avocatură, unde mi-au spus iniţial că vor 700.000 de euro plus TVA. Ulterior, eu i-am spus că e o sumă foarte mare, că nu am mai văzut asemenea onorarii în România.

Dânsul mi-a spus că așa a primit ordine de la domnii generali, că asta e suma pe care trebuie să o plătesc dacă vor să mă ia ca și client. I-am spus că este foarte mult şi ofer suma de 500.000 de euro. Dânsul a zis: ‘Bine, nu pot să decid eu, trebuie să vorbesc cu domnii în generali și peste câteva zile să vă transmit care a fost decizia.

Ulterior, m-am prezentat din nou la cabinetul domnului avocat Trăilă și mi-a spus că singura variantă pe care o acceptă este de 600.000 de euro cu TVA, altfel nu putem încheia acest contract de asistență juridică. Şi am semnat contractul”, a afirmat Cătălin Hideg, la Antena 3.