Detalii noi despre viitoarele spitale regionale din România, venite chiar de la Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

Ce se întâmplă cu mult-aşteptatele spitale de la Iaşi, Cluj şi Craiova?

Prezent la Oradea, demnitarul a explicat faptul că, în timpul mandatului său, nu s-au înregistrat întârzieri în ceea ce priveşte documentaţia pentru începerea lucrărilor la cele trei spitale regionale.

Dimpotrivă, au fost chiar recuperate întârzierile în ceea ce priveşte aceste unităţi medicale ce vor apărea la Iaşi, Cluj-Napoca şi Craiova.

În cazurile Iaşi şi Cluj-Napoca, ar putea începe construcţia efectivă a clădirilor chiar în acest an, a indicat Rafila.

„În mandatul meu nu a existat o amânare a acestor spitale regionale, dimpotrivă, a existat o recuperare a întârzierilor şi în momentul de faţă aceste trei spitale sunt pe linia de execuţie, în sensul că proiectul tehnic complex de la Iaşi a fost încheiat şi acolo încep lucrările de construcţie efectivă.

În curând va fi încheiat şi proiectul tehnic de la Cluj, iar până la sfârşitul anului şi proiectul tehnic de la Craiova. Deci nu mai discutăm despre întârzieri, discutăm despre recuperarea întârzierilor şi despre începutul efectiv al edificării acestor spitale.

La Iaşi în acest an începe construcţia efectivă şi probabil şi la Cluj”, a explicat Alexandru Rafila.

„Am făcut şi am încheiat licitaţiile pentru proiectele tehnice, proiectele tehnice nu înseamnă un desen pe hârtie”

Ministrul Sănătăţii a adăugat faptul că a găsit toate aceste spitale în stadiul de studiu de fezabilitate, iar totul a avansat apoi mult mai repede, inclusiv în cazul proiectelor tehnice, care înseamnă lucruri destul de complexe.

„Am recuperat faptul că am găsit aceste spitale în stadii de studii de fezabilitate, am făcut şi am încheiat licitaţiile pentru proiectele tehnice, proiectele tehnice nu înseamnă un desen pe hârtie, înseamnă chestiuni foarte tehnice, înseamnă şi reţele de utilităţi, multe alte lucruri, autorizaţii care trebuie obţinute.

Toate lucrurile astea s-au desfăşurat începând cu sfârşitul anului 2021, până în momentul de faţă. Practic, cum am spus, proiectul tehnic s-a şi încheiat la Iaşi, în curând la Cluj şi până la sfârşitul anului şi la Craiova”, a mai declarat, sâmbătă, ministrul Sănătăţii.