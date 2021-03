Aflat vineri într-o vizită în Delta Dunării, în judeţul Tulcea, ministrul Mediului a vorbit despre importanţa acestei zone pentru România, dar şi despre problemele cu care se confruntă autorităţile.

Barna Tanczos a inaugurat o navă de croazieră în satul Nufăru din judeţul Tulcea. Aceasta le va oferi oaspeţilor posibilitatea de a face turism transfrontalier în Delta Dunării. Nava inaugurată vineri după-amiază le oferă turiştilor posibilitatea de a vizita timp de o săptămână Tulcea, Nufăru, Sulina şi Sfântu Gheorghe – România şi Ismail – Ucraina, preţul unui pachet plecând de la 680 de euro.

„În toate localităţile vom avea un ghid turistic, vom invita reprezentanţii minorităţilor etnice la bord pentru spectacole şi le oferim turiştilor posibilitatea să se plimbe cu bicicletele. În Ismail, vor face turul oraşului cu autocarul, vor putea merge la shopping, iar excursiile cu barca vor fi opţionale la Sulina şi Sfântu Gheorghe. Prima croazieră va fi înaintea sărbătorilor pascale, iar oaspeţii îl vor putea întâlni şi pe campionul naţional de tir cu arcul din anul 2019, Florin Răducu, la Sfântu Gheorghe”, a declarat managerul navei, Marius Crivţonencu.

„Intervenţia în natură, mai ales în Delta Dunării, trebuie făcută cu mare grijă”

Ministrul Mediului s-a declarat un iubitor al naturii şi spune că orice intervenţie în natură trebuie fundamentată de specialişti în biodiversitate, pentru că astfel riscăm să facem lucruri care nu se vor mai putea repara vreodată.

„Nu am un loc preferat în Deltă. Am fost o dată la pescuit şi a fost norocul începătorului. Am aruncat undiţa într-un loc în care au spus că n-au prins peşte niciodată şi am prins un şalău de jumătate de kilogram. Nu am mai încercat de atunci. Am luat locul I şi am zis să mă opresc aici. Nu sunt pescar, sunt un iubitor al Deltei, pentru că este un loc superb şi mi-ar plăcea să revin aici cu familia.

Am vorbit despre probleme pescarilor. Cred că este nevoie de un plan pe termen lung şi fundamentat ştiinţific. Intervenţia în natură trebuie făcută cu mare grijă, pentru că putem face lucruri care nu se mai pot repara niciodată. Dacă specialiştii susţin că este nevoie, se poate face, dar intervenţia în natură, mai ales în Delta Dunării, trebuie făcută cu mare grijă”, a declarat ministrul Mediului.

„Mi se pare ridicol ca unele sancţiuni să fie de zeci de lei”

Barna Tanczos se va întâlni săptămâna viitoare cu reprezentanţii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) şi va discuta cu aceştia despre tarifele percepute de instituţia din subordine şi sancţiunile aplicate de agenţii ecologi, susţinând necesitatea protejării biodiversităţii.

„Săptămâna viitoare vom discuta despre administrarea plajelor. Este o problemă extrem de importantă. Sunt zone în care nu este voie să facem turism, iar aceste zone trebuie protejate. Trebuie să punem la punct instrumente cu acest scop. (…) Mi se pare ridicol ca unele sancţiuni să fie de zeci de lei în condiţiile în care un turist cheltuie sute, poate mii de lei într-un sejur în Deltă. Delta trebuie protejată inclusiv prin măsuri ferme de sancţionare a ilegalităţilor”, a susţinut ministrul în faţa jurnaliştilor, potrivit Agerpres.

O altă problemă care trebuie rezolvată cât mai urgent în Delta Dunării este inventarierea navelor părăsite din perimetrul Rezervaţiei, spune oficialul.

„E nevoie de o colaborare cu unităţile administrativ-teritoriale, ARBDD şi instituţiile care răspund de zonele de acostare să putem inventaria în cel mai scurt timp (navele părăsite – n.red.) şi să curăţăm Delta de aceste deşeuri care pot însemna valori recuperabile prin revalorificare şi introducerea lor în economia circulară”, a mai spus ministrul.

Incendiile de vegetaţie, „cea mai nocivă, cea mai reprobabilă intervenţie în natură”

Barna Tanczos a vorbit şi despre incendiile de vegetaţie care se înregistrează primăvară de primăvară în Delta Dunării. „Este cel mai periculos mod de a interveni în natură”, spune el.

„Este cel mai periculos mod de a interveni în natură. Aceste incendii de vegetaţii se întâmplă nu doar în Deltă, ci şi pe păşunile şi pe fâneţele din zona montană şi de deal. Trebuie să găsim o soluţie pentru a stopa această igienizare, pentru că este cea mai nocivă, cea mai reprobabilă intervenţie în natură. Sper ca inclusiv cetăţenii, inclusiv proprietarii de terenuri din Deltă să înţeleagă că prin aceste lucruri distrug faună, floră şi intervin în această biodiversitate superbă din Deltă.

Cu siguranţă, trebuie să găsim soluţia pentru a-i prinde pe cei care fac aşa ceva şi a-i sancţiona. Măsurile coercitive ajută foarte mult pentru educarea celor care nu respectă legea”, a arătat el.