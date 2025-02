Ministrul Finanțelor anunță scheme de finanțare pentru 2025

Ministrul Finanțelor menționat că agricultura și industria alimentară contribuie semnificativ la acest deficit, în principal din cauza producției insuficiente. În acest context, programul INVESTALIM joacă un rol important, iar alte inițiative sunt în pregătire, inclusiv scheme destinate sectorului zootehnic și procesării produselor autohtone.

Fostul secretar de stat în Ministerul Agriculturii a atras atenția asupra unui fenomen problematic: exportul de materii prime precum animale vii și grâu, urmat de importul produselor procesate, cum ar fi mezelurile și produsele de panificație. El a subliniat că este esențial ca în următorii ani să fie sprijinită industria alimentară, atât prin programe guvernamentale, cât și prin utilizarea fondurilor europene, care sunt deja accesate într-o proporție ridicată.

În paralel, Tánczos Barna a precizat că, împreună cu ministrul Economiei, s-a convenit continuarea programelor destinate sprijinirii antreprenoriatului. Programul Start-Up Nation va avea o frecvență anuală, iar pentru acest an au fost deja alocate credite de angajament pentru contractare. Totodată, programul „Femeia Antreprenor” va începe în acest an, cu fonduri disponibile pentru plăți în a doua jumătate a anului. Ministrul a subliniat că sectoarele care generează cele mai mari deficite comerciale au nevoie de intervenții bine direcționate, care să stimuleze dezvoltarea economică.

România nu produce suficientă mâncare

Tánczos Barna: Măsurile… Avem câteva scheme de finanțare în ministerele de resort. Agricultura generează un deficit foarte mare, industria alimentară, practic, nu produce suficient. Acolo avem INVESTALIM. Mai avem două-trei scheme noi pregătite de domnul ministru Barbu. Chiar ieri am vorbit cu dânsul, pentru zootehnie, pentru a crește producția autohtonă și pentru a crește procesarea autohtonă, pentru că asta este una dintre cele mai mari probleme.

Petrecând câțiva ani buni în Ministerul Agriculturii, ca secretar de stat, chiar știu care au fost problemele de atunci. Din păcate, nu s-au rezolvat. Pleacă animale vii din țară și se întoarce salamul, pleacă grâu, se întorc produse de panificație sau alte produse procesate. Acolo este una dintre cele mai mari mize și în anii viitori este nevoie de INVESTALIM, va fi nevoie de programe de susținere a industriei alimentare, chiar peste fondurile europene, care sunt accesibile și care sunt atrase în proporție de 98-99% an de an sau perioadă de perioadă de către Ministerul Agriculturii.

În același timp, am stabilit cu domnul ministru Ivan că vom continua programele din Ministerul Economiei, Start-Up Nation o să fie un program anual. Anul acesta am asigurat credite de angajament pentru contractare și în momentul în care încep plățile, vor avea și banii pentru a face plăți. Chiar astăzi am vorbit despre femeia antreprenor și acolo, anul acesta încep contractările și au chiar bani în a doua parte a anului să înceapă să facă plățile. Deci pe economie vom avea nevoie de câte un un imbold, un catalizator, acolo, în domeniile care generează de cele mai multe ori sau cele mai mari deficite comerciale.