Ministrul de Interne britanic și-a anunțat demisia. Priti Patel i-a trimis o scrisoare de mulțumire premierului demisionar Boris Johnson

Priti Patel a demisionat din funcția de ministru de Interne și se va întoarce pe băncile din spate după confirmarea lui Liz Truss în funcția de lider al Partidului Conservator.

Ea l-a învins pe Rishi Sunak la conducerea conservatorilor, obținând 57,4% din voturile membrilor partidului.

Priti Patel a declarat că a fost „onoarea vieții sale” să ocupe acest post și i-a mulțumit lui Boris Johnson pentru sprijinul acordat de când a preluat această funcție, în urmă cu trei ani.

Într-o scrisoare adresată în această seară premierului demisionar Boris Johnson, Priti Patel a declarat că a fost „alegerea” ei să se retragă din rolul de ministru „odată ce Liz își va prelua oficial funcția și va fi numit un nou ministru de Interne” și a promis că îi va oferi sprijinul lui Truss.

Priti Patel i-a spus lui Johnson: „Sub conducerea dumneavoastră, am făcut ca țara noastră să fie mai sigură, am consolidat legea și ordinea publică, ne-am îndeplinit angajamentele din manifest și am pus baze solide pe care succesorii noștri de la numărul 10 și de la Ministerul de Interne să se bazeze”.

It has been the honour of my life to serve as Home Secretary for the last three years.

I am proud of our work to back the police, reform our immigration system and protect our country.

