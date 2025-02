Ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, a clarificat că nu au existat aluzii sau presiuni legate de frații Tate, dar a precizat că a avut „o discuție ad-hoc” cu fostul ambasador american la Berlin, Richard Grenell, care și-a exprimat interesul față de soarta celor doi frați, fără a cere vreo reacție din partea autorităților române.

”Uitați cum e. A fost o discuție ad hoc, cum majoritatea discuțiilor și întâlnirilor care fac sens până la urmă, interesante, utile. În sălile mari de conferințe sunt doar conferințele (…) O întâlnire de acest gen am avut cu domnul Grenell. Ambasadorul Grenell a fost ambasador la Berlin de 2-3 ani.

Ne-am întâlnit în câteva împrejurări oficiale și mai puțin oficiale (…) Am vorbit – cum e în România, cum e în Statele Unite (…) Discuția a fost rapidă, patru minute cel mult. Am coborât împreună cu liftul, în holul hotelului, am mai stat puțin de vorbă. L-am întrebat, pentru că bănuiam că are intenții să viziteze și România, dacă îl așteptăm în curând la București. Și mi-a spus, nu, deocamdată nu vin la București, însă mă interesează soarta fraților Tate. Și aici s-a terminat. Aici s-a terminat”, a afirmat Emil Hurezeanu într-un interviu acordat emisiunii Insider Politic, de la Prima TV, întrebat despre cum s-a ajuns la discuția despre frații Tate.