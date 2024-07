Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, crede că digitalizarea României este „un proces mai greoi decât construirea de autostrăzi”. De ce? Ei bine, „la autostrăzi este mai simplu, vezi etape intermediare.” La digitalizare, însă, „o să vedem abia la final, când o să se închidă proiectele mari.”

Totuși, România a făcut progrese majore în domeniul digitalizării, reușind chiar să deblocheze un „cloud guvernamental”. A fost deblocat PNRR-ul cu ajutorul oficialilor din Comisia Europeană (CE). A fost creată o formă prin care să fie aduse serviciile de cloud din anul 2026, cât era inițial preconizat, în acest an.

„Ce e important este că deja am făcut progrese majore începând cu anul 2023. Coloana vertebrală a acestei transformări este una tehnică. Este cloudul guvernamental pe care am reușit să îl deblocăm. Am deblocat PNRR-ul cu cei din Comisia Europeană.

Am creat o formă în care să aducem serviciile de cloud din 2026, cât era inițial preconizat, în 2024. Iar în această formulă putem să spunem că noi vom avea aceste servicii de cloud începând cu finalul anului 2024, începutul anului 2025.

Am spus anul trecut că am un vis, astăzi deja e o realitate. Am adus banii, am senat contracte de finanțare, am pornit licitațiile și deja suntem în etapă de evaluarea acestor oferte”, a explicat ministrul Digitalizării.