Judecătorii Înaltei curţi au luat în discuţie, joi, un nou termen în dosarul în care Mihnea Costoiu este acuzat de abuz în serviciu, context în care acesta a vorbit şi despre atribuţiile pe care le avea în Ministerul Educaţiei.

„În 2009 eram secretar de stat la Ministerul Educaţiei. Eram numit cu recomandarea doamnei Ecaterina Andronescu. Insist să spun că am fost numit la solicitarea doamnei Andronescu pe baza relaţiei de încredere acumulată în peste 20 de ani de colaborare. E important să spun că am primit dreptul de a semna în locul dumneaei în lipsa sa. Erau trei ordine de ministru ce vizau atribuţii stabilite de dumneaei mie. Niciodată nu am semnat vreun act fără ştiinţa dumneaei. Ea cunoştea totul în minister. Eu nu decideam în locul ministrului. Nu exista să semnez altceva decât ce indica dumneaei”, a declarat Mihnea Costoiu.

Mihnea Costoiu: Contractul inițial nu are semnătura mea

El le-a spus judecătorilor că tot ce a făcut a fost să semneze un act adiţional de îndreptare eroare materială, la solicitarea fostului ministru.

„La momentul semnării acestui act adiţional mi-a fost prezentat actul cu eroarea materială ce trebuia rectificat. Spun foarte categoric: nu am încheiat eu actul. Eu am semnat o îndreptare de eroare materială la cererea doamnei. Am semnat practic un act adiţional rectificării. Aveam în faţă actul adiţional cu eroarea materială. Eroarea materială era aceea că pe el scria Fundaţia Dinu Patriciu, dar deţinea toate datele fundaţiei Dinu Pescariu, ca să fac o comparaţie. Am semnat ca la notar, practic. Am semnat actul care corecta actul adiţional semnat de doamna Andronescu. Eu nu am intervenit pe actul de îndreptare a actului adiţional”, a afirmat fostul secretar de stat.

Potrivit lui Costoiu, Ecaterina Andronescu i-ar fi spus „expres” să refacă actul adiţional pentru a corecta numele de Patriciu cu cel de Pescariu.

„Eu nu am negociat, nu am făcut verificări, nu am făcut vreun demers. Niciodată nu am participat la vreo negociere. Pe actul semnat de doamna ministru erau aceste semnături şi avize ale directorilor direcţiilor de specialitate. Înainte de remedierea erorii am vorbit telefonic cu doamna ministru, pentru că nu ştiam ce era de făcut. Ea a spus expres sa refac actul în sensul de a corecta numele de Patriciu cu cel de Pescariu la fundaţie. Am procedat aşa şi am semnat ca reprezentant al ministerului. Nu am avut vreo negociere cu cineva de la Fundaţia Dinu Pescariu sau cu vreo altă persoană pe tema acelui act adiţional. Eu nu mi-am pus problema că pe actul semnat de mine sa iau în prealabil semnăturile directorilor direcţiilor din minister. Actele au rămas acolo, la Ministerul Educaţiei”, a explicat Costoiu.

Costoiu, acuzat de abuz în serviciu

În martie 2018, Mihnea Costoiu a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu, în acelaşi dosar fiind dispusă soluţia clasării în cazul lui Dinu Pescariu ca urmare a lipsei de probe.

Potrivit unui comunicat al DNA, Mihnea Cosmin Costoiu, la data faptelor secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale, este trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

„În perioada martie – septembrie 2009, Mihnea Cosmin Costoiu, în calitatea menţionată, cu încălcarea dispoziţiilor legale privind bunurile proprietate publică, a încheiat cu Fundaţia ‘Dinu Pescariu’ un act adiţional la un contract de locaţiune încheiat anterior cu Regia Autonomă – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA – APPS). Actul adiţional a fost încheiat fără a exista o aprobare dată printr-o hotărâre de guvern, fără organizarea unei licitaţii publice în condiţiile legii, precum şi în lipsa avizului direcţiilor de specialitate din cadrul ministerului”, se arată în comunicat.

Ce susțin procurorii?

Conform aceleiaşi surse, documentul a fost încheiat în condiţiile în care Ministerul Educaţiei Naţionale dăduse în judecată Fundaţia „Dinu Pescariu” pentru rezilierea contractului, procesul fiind la acel moment în curs de judecată. Procurorii susţin că situaţia creată prin semnarea actului adiţional era menită să oprească procesul în care Ministerul Educaţiei Naţionale solicitase încetarea contractului de locaţiune.

„Prin această modalitate s-a cauzat Ministerului Educaţiei Naţionale un prejudiciu în valoare totală de 10.796.662,8 euro reprezentând diferenţa dintre valoarea reală de piaţă a chiriei în sumă de 11.741.662,8 euro (111.825,36 euro/lună x 105 luni în perioada iulie 2009-martie 2018) şi suma efectiv plătită de Fundaţia „Dinu Pescariu” de 945.000 euro (9000 euro/lună x 105 luni în perioada iulie 2009-martie 2018). Până la momentul întocmirii rechizitoriului Ministerul Educaţiei Naţionale nu a comunicat dacă se constituie parte civilă în cauză”, se mai menţionează în comunicat.

Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor imobile care îi aparţin inculpatului Mihnea Costoiu, iar dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

DNA precizează că a fost dispusă soluţia clasării faţă de inculpatul Dinu Pescariu, deoarece nu există probe pentru a atrage răspunderea penală a acestuia dincolo de orice îndoială rezonabilă. Aceeaşi soluţie a clasării a fost dispusă în cazul altor trei inculpaţi (Mihai Păunică, Gabriel Liviu Ispas şi Gabriel Leahu), deoarece prin raportul de expertiză criminalistică s-a stabilit că semnăturile de pe actul adiţional la contractul de locaţiune nu au fost executate de aceştia.