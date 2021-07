Florin Cîțu este comparat de fostul premier Mihai Tudose cu Ali Baba. Tudose a aruncat vorbe grele la adresa echipei guvernamentale.

”Nu îi interesează, sunt șmecheri, știu că au susținere de la partid, orice se întâmplă nu sunt clintiți de acolo.”, a spus Tudose despre ineficiența și atitudinea directorului CFR.

Florin Cîțu este comparat cu Ali Baba. Ține hoții lângă el

Fostul premier Mihai Tudose s-a arătat revoltat de nepăsarea directorului CFR Călători, Ovidiu Vizante, care a spus că nu are ce face şi că cei 30 de copii aflaţi în tren, care se întorceau din tabără, vor primi apă atunci când vor ajunge în Gara de Nord din Bucureşti.

Ceea ce s-a dovedit că a durat mai bine de 9 ore, deşi trenul se afla la 30 de km de Bucureşti.

”Păi, de banii ăștia să găsească soluții ministrul, primul ministru, și dacă nici ăștia, poate poporul român. Să găsim niște jumătăți de cozi de lopată și să ne strângem să le arătăm.

Acccidente exista, ca asta e definitia accidentului, dar mai departe, ce fac autoritatile, e responsabilitatea lor.

Mi s-a intamplat si mie in februarie 2017 sa prind un tren blocat intr-un defileu. Eu nu am dormit, nici ministrul Cuc, stiam exact cati pasageri erau, in doua ore a fost eliberata sina si au plecat.

La 30 de km de Bucuresti, nesimtitul ala, ca nu ma feresc de cuvinte, trebuia sa ia el, din banii lui, 1000 de sticle de apa si sa mearga cu un camion.

Daca le-a luat 10 ore sa mute un pom de pe sina, ala nu trebuia sa apuce dimineata in functie.

Daca nu a fost dat afara, inseamna ca sunt partasi, ca are nevoie si Citu de el.

”Pe mâna ăstora e țara”

Am mai aflat azi ca au mai fost trenuri cu intarzieri d-astea de peste 9 ore si intrebau in gara ce se intampla si primeau raspunsul ”nu stim, mai reveniti”.

Efectiv ii doare in spate, nu ii intereseaza, sunt smecheri, stiu ca au sustinere de la partid, orice se intampla nu sunt clintiti de acolo.

Daca mureau toti din tren, zicea ”si ce sa fac eu, sa-i invii?”. Ca nu a dormit. Dar copiii aia si parintii au dormit? Vorbim de plan de tara si ei nu sunt in stare sa taie un pom, nu sunt in stare nici pe dracu sa-i ia.

Pe mana astora e tara. Mi-a placut cum a zis Citu ca, daca era la guvern omul ala, era dat afara. Dar pe fata care transformase guvernul in filiala de partid cat i-a luat sa o dea afara? Nici nu a dat-o, ca si-a dat ea demisia.

Ali Baba si cei 40 de hoti, Citu e Ali Baba, ca el ii tine.

Directorul ala ce decizii a luat?, ca zicea ca nu a dormit, a luat decizii. A trmis o locomotiva si gata. Macar suna la 112, trimiteau aia pe cineva.”, a spus Mihai Tudose, potrivit romaniatv.net.

”Niet pentru PNRR”

Fostul premier a comentat şi informaţia conform căreia Comisia Europeană ar fi semnalat guvernului României o diferenţă de buget, pe un singur proiect din PNRR, de 142 de milioane de euro.

”Pai diferenta de 142 de milioane de euro, despre care ei au spus ca mintim noi. Asta face sa paleasca cifrele alea mai mici care sunt prin alte puncte.

Oamenii aia nu inteleg de ce trebuie sa facem consultanta, daca avem oameni platiti pentru asta. 142 de milioane sunt doar la un proiect.

Dupa aia, la cloudul guvernamental au luat ca model serverul Google. Le-au zis oamenii aia ca Google e o planeta, noi suntem doar o tara.

Dupa aia, la alt proiect, au luat exemplu Australia. Le-au spus oamenii aia ca trebuie un model european, sa termine cu manglele astea.

Eu cred ca oamenii aia nici n-o sa mai riposteze cu amanunte, o sa zica direct „niet”, nu o sa mai aiba dialog cu noi, ca se simt jigniti de tentative d-astea grobiene.

Cand vii din start cu diferenta de 142 de milioane de euro, o sa ne zica sa ne luam de altceva si sa-i lasam.”, a mai declarat Mihai Tudose la România TV.

Sursă foto: INQUAM Photos, Sabin Cîrstoveanu.