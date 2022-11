Mihai Morar, atac direct la adresa lui Culiță Sterp: „Definiția perfectă pentru neam prost”

Pe numele lui Culiță Sterp a fost deschis un dosar penal, fiind cercetat pentru vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului auto, dar și pentru că s-a urcat la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise.

Miercuri, 23 noiembrie 2022, acesta a ajuns în sala de judecată alături de avocatul său. La finalul ședinței de judecată, Culiţă Sterp a fost aşteptat de jurnalişti care erau dornici să îi pună câteva întrebări legate de accidentul auto pe care l-a provocat în Cluj-Napoca. Acesta a refuzat să răspundă întrebărilor, apoi l-a jignit pe unul dintre reporter.

„Nevastă-ta mai întreabă de mine?”, a fost replica acidă pe care Culiță Sterp i-a spus-o unui jurnalist.

La doar o zi distanță după acest incident, Mihai Morar l-a criticat dur pe Culiță Sterp din cauza comportamentului său nepotrivit față de acel jurnalist.

„După ce aproape ai distrus o viață în trafic (băut și sub influența drogurilor la volan), să îi răspunzi unui ziarist, de la unul dintre posturile TV care te-a promovat, agresiv: NEVASTĂ-TA MAI ÎNTREABĂ DE MINE?… Iată definiția perfectă pentru NEAM PROST”, a scris, joi, Mihai Morar pe contul lui de Instagram.

Prima declarație a lui Culiță Sterp despre accidentul rutier: „Vreau să îmi cer scuze”

Deși a refuzat să le răspundă jurnaliștilor, tot miercuri, Culiță Sterp a postat pe rețelele sociale un clip video în care a vorbit despre accidentul auto pe care l-a promovat în Cluj-Napoca. Vedeta și-a cerut scuze tuturor oamenilor cărora le-a greșit, subliniînd, totuși, că „nu este om fără greșeală”.

„Nu am fugit nicăieri, doar că mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vorbesc. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez tot la rece, chiar am avut nevoie de o pauză. Vreau să îmi cer scuze în primul rând lui Marius, băiatului implicat, atât lui cât și familiei lui cu care am ținut legătura și cu care m-am și împăcat ulterior, pe toate planurile. Vreau să îmi cer suze oamenilor pe care i-am dezamăgit, celor care îmi ascultă muzica, celor care mă apreciază și celor și familiei mele care a fost și este lângă mine, dar și oamenilor care mă apreciau pentru felul meu de a fi, pentru cum sunt eu, cei care mă știu. Știu că am dezamăgit și nu își mai au rost cuvintele și nici scuzele, dar nu cred că e om pe lumea asta fără greșală, absolut toți greșim.

Poate chiar a trebuit să fac asta ca viața să îmi iau toate învățăturile și să le duc mai departe. Pot să spun că mi-am promis mie că vor fi multe lucruri care se vor schimba în viața mea, în bine pentru că asta a fost cea mai mare palmă pe care o puteam primi de la viață până acum ca să rămân cu picioarele pe pământ. Vreau să vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături și pentru criticile pe care le-am primit pentru că au meritat Au fost pe bună dreptate. Eu pot doar să vă promit că voi rămâne aceelași om indiferent de situație, o să rămân doar cu mult mai multe lecții învățate pentru o viață mai bună. Nu vă spun mai multe deocamdată. Vă doresc tot ce-i mai bun și vă mulțumesc celor care ați fost lângă mine”, a spus, miercuri, Culiță Sterp într-un clip video postat pe contul lui de TikTok.