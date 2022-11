Culiță Sterp, drogat la volan în momentul accidentului. Urmărirea penală s-a extins

Recent, Culiță Sterp a fost implicat într-un accident rutier, iar analizele efectuate în acest context arată că manelistul se afla sub influența substanțelor psihoactive la momentul accidentului. Drept urmare, anchetatorii au extins urmărirea penală.

”Ca urmare a cercetărilor derulate de poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenţei substanţelor psihoactive de către instituţia abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din judeţul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive”, anunță IPJ Cluj, în cursul zilei de marți.

Accidentul rutier a avut loc săptămâna trecută

Amintim că accidentul a avut loc joi, 17 noiembrie, atunci când Culiță Sterp a condus autoturismul marca Mercedes-Benz pe strada Eroilor din Cluj-Napoca, cu direcţia spre strada Dorobanţilor.

La intersecția cu Piața Avram Iancu, manelistul a trecut pe culoarea roșie a semaforului și a intrat în coliziune cu un autoturism marca Dacia. Șoferul acestui autoturism a fost ușor rănit, spun organele de poliție. Manelistul a părăsit locul accidentului fără acordul poliției.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a anunțat la finalul săptămânii trecute că manelistul este urmărit penal și că acesta a fost plasat sub control judiciar.

Culiță Sterp ține legătură cu șoferul accidentat

Partenera de viață a lui Culiță Sterp a publicat pe rețelele de socializare un clip video în care vorbește despre accidentul respectiv, subliniind că șoferul lovit de manelist este acasă și este bine. Daniela Iliescu spune că iubitul său ține legătura cu acesta.

“Știu că de fiecare dată am ieșit și i-am luat apărarea lui Culiță, când a fost cazul. De fiecare dată noi am fost uniți și suntem și acum, dar eu am decis că este de datoria lui să vină să vă explice ceea ce s-a întâmplat, poate ceea ce voi spune eu va fi interpretat greșit. Tocmai de aceea nu am avut nicio reacție în online și după cum vedeți nici nu pot spune prea multe.

El are acum nevoie de câteva zile să își revină, pentru că a fost un șoc pentru el, dar și pentru noi. Vreau să vă mulțumesc din toată inima că sunteți aici, indiferent de situație.

Scuzele noastre se îndreaptă în special către șoferul autoturismului implicat în accidentul rutier cât și familiei acestuia, știm cât este de greu. Șoferul celălalt este acasă, bine și Culiță ține legătură cu el”, spune iubita manelistului.