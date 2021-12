Și pentru că MedLife nu putea lipsi din Top 300 companii 2021, l-am invitat pe Mihai Marcu, Președinte și CEO al Grupului MedLife să ne răspundă la câteva întrebări.

Un business solid

Capital: – Care este cifra de afaceri prognozată pentru anului 2021?

M.M: – Conform ultimei raportări către investitori, am încheiat primele șase luni ale anului cu o cifră de afaceri consolidată pro-formă în valoare de 741 de milioane de lei, în creștere cu 58% față de primul semestru din 2020. Creșterea înregistrată reflectă și nota încrezătoare pe care o capată piața economică din România la un an și jumătate de la debutul pandemiei.

De-a lungul timpului, am dovedit că suntem o companie cu un ritm de creștere susținut, iar rezultatele sunt pe măsura eforturilor noastre. După ce anul trecut am urcat la un sfert de miliard de euro, anul acesta avem șanse mari să fim prima companie medicală privată din România care ajunge la o treime de miliard de euro.

C: – Ce profit progonozati la finalul acestui an?

M.M: – Nu comentăm rezultatele financiare ale MedLife altfel decât ce este prezentat pe Bursa de Valori București, pentru că aceasta este procedura. Referindu-ne în general la profitabilitatea MedLife, intenția noastră de a menține sau de a îmbunătăți marjele a fost constantă în ultimii trei ani.

EBITDA pro-formă pentru primele 6 luni din 2021 a înregistrat o creștere de 96%, față de aceeași perioadă a anului trecut, cifra raportată pentru primul semestru fiind de 157,3 milioane de lei, comparativ cu 80,2 mil. înregistrați în 2020.

Investiții majore

C: – Care este bugetul de investitii pentru acest an? Dar pentru anul 2022?

M.M: – Cifrele raportate pentru primul semestru din acest an reflectă investițiile făcute în ultima perioadă, precum dezvoltarea de produse noi pe zona de clinici, creșterea numărului de laboratoare prin amenajarea laboratoarelor COVID, dar și extinderea numărului de intervenții chirurgicale pe segmentul spitale.

De asemenea, investițiile în zona de cercetare au jucat un rol important în ultimul an, MedLife fiind primul operator privat din România implicat activ în monitorizarea pandemiei la nivel național. Până în acest moment, investițiile în cercetare au depășit 1 milion de euro, fonduri exclusiv proprii. Continuăm să ne concentrăm pe zona de cercetare, în acest sens, lucrăm la dezvoltarea noului laborator de biosecuritate, grad III, o premieră în regiune, și, în paralel, avem în derulare mai multe studii, printre care și cel de imunizare celulară (celulele T).

Alte investiții pe care le avem în plan pentru perioada următoare vizează extinderea programului de achiziții în țară și în regiune. În acest sens, intenționăm să accesăm un nou credit sindicalizat, în valoare de 50 mil. euro, sumă la care se adaugă la creditul semnat în luna mai a.c., în valoare de 40 mil. euro. Suplimentar, se vor adăuga, după caz, și alte lichidităţi importante ale companiei care ne vor permite investiții pentru dezvoltarea organică a segmentelor de business din resurse proprii.

Totodată, pentru că digitalizarea este focusul în anii care vor urma, continuăm investițiile și în această direcție, dezvoltând noi aplicații care să ofere soluții facile pacientului din 2022.

C: – Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

M.M: – Au fost multe provocări în ultimul an, având în vedere că pandemia a pus la mare încercare tot ceea ce este legat de sănătate. Momentul cel mai delicat a fost cel de la început, când nimeni nu știa despre ce este de făcut și ce urmează să se întâmple. Dar există și o parte bună în toate aceste provocări, și anume faptul că pandemia ne-a determinat să ne reinventăm, să ne mobilizăm, să acționăm promt. De altfel, MedLife a fost prima instituție medicală, privată sau de stat, care a luat măsuri de protecție și verificare la intrarea în clinici. Primul laborator PCR l-am construit în 7 zile, apoi au urmat și altele într-un ritm foarte alert. Am amenajat rapid puncte speciale de triaj, am regândit fluxurile de pacienți, astfel încât cei cu probleme respiratorii să aibă circuit separat, am introdus testele de anticorpi, am testat încă de la început personalul, am făcut studii pe COVID. Toate acestea au însemnat la un moment dat o provocare, dar faptul că ne-am adaptat promt noului context a oferit o mare siguranță medicilor și pacienților noștri.

Cercetarea, motorul progresului

C: – Care sunt cele mai importante realizari din ultimul an?

M.M: – Dacă rămânem în zona de cercetare, cele 8 studii desfășurate în cadrul diviziei noastre de cercetare, cu personal și resurse proprii, reprezintă realizări importante în ceea ce privește monitorizarea pandemiei.

De asemenea, ne bucurăm că am reușit să fim aproape de partenerii noștri pe tot parcursul pandemiei și să venim în întâmpinarea lor cu programe și soluții personalizate în funcție de context și de nevoile specifice. Demararea campaniei de vaccinare COVID-19 la sediul companiilor și lansarea Clinicii Medicale Mobile, un concept unic în România, sunt doar două dintre realizările din acest an pe segmentul corporate.

Pe de altă parte, achiziția pachetului majoritar în proporție de 60% al companiei Medica Sibiu, integrarea în grup a celor două companii din sectorul pharma – CED Pharma și Pharmachem Distribuție, precum și extinderea portofoliului de produse sunt alte momente cheie ale anului 2021.

C: – Daca ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

M.M: – MedLife este furnizorul de sănătate al României, o companie românească cu tradiție, care de mai bine de trei decenii investește și se implică activ pentru a le oferi pacienților români servicii medicale de înaltă calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.