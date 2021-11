Mihai Gâdea face dezvăluirea momentului la Antena 3! Așa va arăta viitorul Guvern PSD-PNL-UDMR

Potrivit informațiilor dezvăluite de Mihai Gâdea la „Sinteza Zilei”, pe lista agreată de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu se află următoarele persoane:

Sorin Grindeanu/Vasile Dîncu – Ministrul Apărării;

Alexandru Rafila – Ministrul Sănătății;

Gabriela Firea – Ministrul Muncii;

Adrian Câciu – Ministrul Finanțelor;

Adrian Chesnoiu – Ministrul Agriculturii.

De asemenea, social democraților le-ar putea reveni și următoarele ministere: Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Economiei.

Ce ministere vor avea liberalii?

Conform informațiilor prezentate la Antena 3, liberalii vor avea următoarele ministere:

Bogdan Aurescu – Ministrul de Externe;

Lucian Bode – Ministrul de Interne;

Cătălin Predoiu – Ministrul Justiției;

Virgil Popescu – Ministrul Energiei;

Bogdan Gheorghiu – Ministrul Culturii;

Raluca Turcan – Ministrul Digitalizării.

Simultam, cei de la UDMR vor avea avea trei ministere:

Cseke Attila – Ministrul Dezvoltării;

Tanczos Barna – Ministrul Mediului;

Eduard Novak – Ministrul Tineretului și Sportului.

Cine va fi primul premier?

După negocierile cu cei de la PNL și UDMR, Marcel Ciolacu a explicat faptul că s-a încercat creionarea celor două propuneri și structura Guvernului. Totodată, acesta a dat de înțeles și că este de acord cu propunerea liberalilor.

„Am încercat să creionăm cele două propuneri și structura Guvernului. Nu am ajuns la o discuție să vedem cine are primul ministru. Dacă noi insistăm să nu avem premier, ministerul de finanțe să fie la PSD. La fel la PNL.

Am avut o discuție pe pachetul social. Părerea celor de la PNL e să nu creștem nicio taxă; nu putem să venim cu o minciună în fața românilor. Am ajuns la un program, ca joi România să aibă Guvern. Am negociat cu toții, România trebuie să aibă guvern. Încercăm să mergem cu un acord politic în care să scriem clar care este prim-ministrul și care este rotația”, a declarat Marcel Ciolacu.

De asemenea, acesta a fost întrebat dacă PSD ar putea renunța la decizia ca primul premier să fie dat de social-democrați.

„Cel mai bine o să se exprime colegii mei când o să merg în fața lor cu aceste propuneri”, a răspuns Marcel Ciolacu. Astfel, viitorul premier ar urma să fie în funcție până în luna mai 2023.