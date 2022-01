Tatăl Raisei, fetița de 11 de ani care a fost accidentată mortal de un poliţist pe trecerea de pietoni în București, a vorbit într-un interviu cu Mihai Gâdea despre tragicul eveniment. Bărbatul a condamnat reacția colegilor polițistului, care ar fi încercat să-l protejeze pe acesta în vreme ce Raisa se zbătea între viaţă şi moarte. Îndurerat, acesta cere să se facă dreptate în acest caz.

„Vestea am primit-o telefonic de la cei care erau acolo la faţa locului. Ne-au sunat, eram acasă ajunsesem de la serviciu şi ne-au spus că fata a avut accident, a dat maşina peste ea. De la noi de acasă până la accident este vorba despre un minut şi am crezut că e vorba de un accident mic. Din păcate, nu a fost un accident mic. Când am ajuns acolo toţi doctorii erau reținuti. Am întrebat ce se întâmplă, care sunt şansele? La un moment dat un doctor mi-a zis că şansele sunt minime”, a spus tatăl Raisei la Antena 3.

Acuzații grave la adresa polițiștilor

El a mărturisit că polițistul nu l-a căutat după tragicul eveniment și, mai mult, îi acuză pe colegii săi că i-ar fi întors spatele atunci când a vrut să afle detalii despre cum s-a petrecut accidentul.

„Nu m-a căutat. Probabil dacă o făcea era altceva. În afara faptului că a dat în copilul meu cu piciorul ca într-un câine. Măcar să se aplece să pună mână, să pună haina să o acopere. Toţi poliţiştii dacă v-ați uitat pe maşini scrie siguranță şi încredere.

Ce încredere? Acum dacă scrie altceva nu ştiu. Poliţiştii spun că i-au adus haina ca să nu îi fie frig şi e ceva normal, ok, dar copilului meu nu putea să pună o haină? A dat cu piciorul aşa. Putea să pună frumos o haină peste să îi fie şi ei călduț”, a mai spus îndurerat tatăl Raisei.

Tatăl Raisei: Poți să mori cu dreptatea în mână

În ceea ce privește eventuale demersuri în cazul în care se va încerca o mușamalizare a cazului, acesta a spus că deja a început să-și facă dreptate.

„Noi deja am început să ne facem dreptate. Trebuie să-i dea un an, doi de pușcărie, dar noi ne facem treaba noastră pe partea noastră. Nu cred să ia o pedeapsa mică. Noi dacă greșim în faţa lor suntem o picătură de apă într-un ocean. Tu poţi să mori cu dreptatea în mână, tot ei au dreptate”, a mai spus tatăl Raisei.