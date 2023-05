Au fost nouă ani fantastici

Carmen Avram a vorbit despre experiența de la Antena 3, unde Mihai Gâdea a fost cel care a fost convins-o să vină. Chiar dacă la început a venit „cu un nou spirit” și se simțea „alt om”, lucrurile au început să se deterioreze ulterior și au apărut conflicte și tensiuni.

„Am ajuns în Antena 3 cu un nou spirit, mă simțeam alt om. Mihai Gâdea mă convinsese să vin la Antena 3. Am construit o echipă nouă, cu oameni din alte televiziuni, cu tineri, de pe băncile facultății și așa mai departe. Era un entuziasm fantastic în noi. Ne-am înțeles bine, știam cine vrea să colaboreze cu cine, spuneam povești fabuloase. Au fost nouă ani fantastici la „În premieră”.

Însă, spre 2017, lucrurile începuseră să se strice. Se lucra ceva din umbră, oamenii începuseră să nu mai aibă lumină în ochi, se iscaseră câteva conflicte, se instalaseră o anumită tensiune. Eu am iubit foarte mult acea echipă, pe fiecare în parte. M-a durut să văd că, în 2018, când am intrat în PSD, acei colegi scriau chestii urâte despre mine pe Facebook. M-a durut. Eu nu aș putea să scriu, să spun ceva rău despre cineva cu care am lucrat și am făcut ceva frumos. Am învățat foarte mult de la ei, ne-am ajutat reciproc.

Stăteam cu colegii până la patru dimineața la muncă, polițiștii de circulație deja se obișnuiseră cu mine, că mă opreau aproape în fiecare seară îndrum spre casă. Asta când nu se nimerea să dorm pe acolo. Aveam o canapea în redacție și se mai întâmpla să dorm acolo cu colegii. A fost frumos o perioadă, însă spre final deja obosisem foarte mult”, a declarat fosta jurnalistă.

În România am primit foarte multe critici

Carmen Avram își aduce aminte și de criticile primite în țară, în ciuda recunoașterii la nivel internațional.

„Când am venit la Antena 3, Mihai Gâdea mi-a spus că în câțiva ani voi ajunge la Emmy. Nu l-am crezut, nu gândeam așa departe, însă a avut dreptate. Am ajuns la Emmy. Bine, prima dată, chiar în al doilea an, am primit un premiu la Londra, iar în România am primit foarte multe critici, se spunea că mințim.

Apoi, am ajuns la New York, unde, din nou, am primit critici și ni s-a zis că mințim. Când am ajuns la Emmy, se scria pe burtiere „Antena 3 pretinde că a ajuns la premiile Emmy. (…)

Eu nu sunt așa, nu e genul meu să mint, să scornesc informații false. Alții fac și trebuie să mă obișnuiesc cu asta”, a mai declarat Carmen Avram în podcastul de pe canalul de YouTube HAI România!