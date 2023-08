Mihai Albu este în doliu după ce mama sa, Zinaia, a încetat din viață miercuri, 23 august 2023, la vârsta de 95 de ani.

„Drum lin spre ceruri, MAMI!”, a fost mesajul sfâşietor al celebrului creator de modă.

Designerul în vârstă de 60 de ani trece în această perioadă prin momente cumplite. El a povestit pe rețelele de socializare întreaga tragedie.

Miercuri dimineață, acesta își anunțase fanii cu privire la starea critică a mamei sale. În acel moment ea se afla în spital, suferind de hemoragie internă.

„Mulțumesc personalului medical al Spitalului Sfântul Pantelimon pentru profesionalismul de care dau dovada in salvarea mamei! In acest moment mama este la reanimare in stare critica in urma unei interventii chirurgicale (hemoragie interna)”, a transmis Mihai Albu.