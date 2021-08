Cosmin Nedelcu a fost pus într-o situație fără precedent. Totul s-a întâmplat în timpul unui spectacol pe care artistul de stand-up comedy îl ținea. Mai exact, geamul unei terase de pe Calea Victoriei a fost spart, în urma unei altercații în care au fost implicați mai mulți bărbați, între care și Micutzu.

În acest context, duminică seară, artistul de stand-up, iubita sa și un amic au depus plângere și au dat declarații la sediul Secției 1 despre incidentul de pe Calea Victoriei.

Conform spuselor acestora, în timp ce se aflau la terasă, mai mulți tineri dintr-un grup au început să-i adreseze actorului injurii. La un moment dat, unul dintre ei a aruncat cu o sticlă spre Micutzul, însă din fericire, acesta s-a ferit la timp și nu s-a întâmplat nimic, decât geamul ferestrei care s-a spart.

În acest context, s-a deschis un dosar penal pentru tulburarea liniștii publice, lovire și alte violențe, iar patru persoane au fost audiate și amendate cu câte 200 de lei.

Prima reacție a lui Micuțu

Micuțu a reacționat și el în cursul zilei de luni în urma incindentului produs în seara precedentă. Potrivit acestuia, o persoană i-ar fi agresat logodnica.

În acest context, artistul a reacționat și l-ar fi lovit cu pumnii, depunând ulterior plângere. El a mai adăugat că nu a fost bătut, ci doar mergea pe stradă, fiind înjurat de persoanele respective.

”Un tip a agresat-o pe logodnica mea si l-am lovit cu pumnii şi am venit să depunem plângere. S-au întâmplat nişte chestii. Eu nu am fost bătut. Mergeam pe stradă şi am fost înjurat de oamenii ăştia.

Am depus plângere toţi ieri şi aşteptăm ca organele să îşi facă datoria”, a declarat Micutzu pentru româniatv.net.

Probleme mari pentru Micuțu. Ce s-a întâmplat duminică seară

Poliția din Capitală anunță că incidentul s-a produs la ora 23.50, iar grupul de persoane era format din patru adulți și un minor.

”În noaptea de 15 /16 august 2021, în jurul orei 00.00, prin apel 112, Secția 1 Poliție a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că în fața unui magazin de pe raza de competență a secției, mai multe persoane sunt implicate într-un conflict.

La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiștii, care au identificat persoanele implicate și le-au condus la sediul subunității. Din primele date a rezultat ca în jurul orei 23.50, dintr-un grup format din 5 persoane, 4 adulți și un minor, aflat în fața unui magazin, un bărbat ar fi adresat anumite cuvinte unui trecător. Acesta ar fi fost deranjat de cele auzite și a început să se certe cu cel în cauză”, potrivit Poliției Capitalei.

În același timp, sursa citată precizează că în urma conflictului verbal, geamul magazinului a fost spart, persoanele în cauză fiind sancționate.

”Conflictul verbal a degenerat, iar un geam al magazinului a fost spart. În cauză au fost declanșate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere și lovire sau alte violențe. 4 bărbați au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 200 de lei (fiecare), conform prevederilor Legii nr 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, pentru adresarea de expresii jignitoare”, mai precizează sursa citată.