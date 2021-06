În luna iulie se împlinesc şase ani de la lansarea Windows 10, cel mai recent sistem de operare pentru PC-uri produs de gigantul Microsoft.

Tot mai multe voci vorbesc acum despre o posibilă nouă versiune a sistemului de operare, botezată Windows 11, care ar putea fi prezentată pe 24 iunie.

Site-urile străine de profil, precum The Verge sau PC World prezintă deja imagini dintr-o versiune neoficială a Windows 11, care ar fi ajuns pe internet, relatează HotNews.

Zona de task bar se pare că va suferi cele mai multe schimbări. Butonul de Start şi meniul său au fost redesenate, totul fiind mult simplificată faţă de actuala versiune a sistemului de operare al Microsoft, Windows 10.

Butonul de Start îl regăsim acum plasat central, în partea de jos a ecranului, însă cei care preferă varianta clasică îl pot muta foarte uşor în stânga, acolo unde se regăseşte în mod tradiţional.

O altă schimbare importantă la nivel vizual vine cu colţurile rotunjite ce sunt viziible la meniurile contextuale, aplicaţii, File Explorer, precum şi la meniul de Start.

Task bar-ul va conţine o nouă icoană, cea pentru Widgets. Există şi o serie de noi animaţii ce însoţesc această versiune de Windows 11.

Totuşi, jurnaliştii străini subliniază că este totuşi vorba despre o versiune preliminară şi se pot schimba multe în lunile următoare, mai ales că anunţul oficial privind lansarea Windows 11 nu a fost deocamdată făcut.

În prezent, 78% dintre PC-urile din întreaga lume au instalat sistemul de operare Windows 10. Cota sistemului de operare în Europa este şi mai mare: 83%. Windows 7 rămâne în continuare destul de popular, fiind regăsit pe circa 16% din calculatoare la nivel global, indică datele StatCounter.

here’s a first look at Windows 11. There’s a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021