Cu spiritul de antreprenor te naști și te folosești de resursele pe care le ai pentru a-ți deschide și duce afacerea la un nou nivel. Joseph și Tony, tineri pasionați ai lumii sportului, au vrut să aducă pe piață variante de produse pentru o alimentație mai sănătoasă.

De aici a pornit și ideea lor de business. Mr. Iron este o afacere care produce cereale sănătoase, cu proteină și, cel mai important, fără zahăr, conform Infofinanciar .

Drumul spre antreprenoriat al celor doi tineri a început în liceu. Joseph Moghilco a vrut să aducă ceva nou pe piață. Așa că, la 17 ani, a decis să vină cu un concept american pe piața românească.

„Eu și Tony ne-am decis că, dacă tot avem produsele astea prin intermediul tatălui meu, dacă tot am reușit să le creăm cu ajutorul lui și împreună cu el, să mergem mai departe. El putea să ne ajute cu experiență în domeniu și inclusiv cu chimiștii alimentari cu care mai departe să confirmăm că un anumit ingredient e ok de adăugat sau nu. Iar noi ne-am apucat să facem un brand. Ne-am gândit să facem noi reinventare de piață cu cereale sănătoase, conceptul este unul american”, a explicat tânărul.

De la ce vine Mr. Iron? Numele business-ului a pornit de la dorința de a avea o denumire care să trezească ceva în mintea consumatorului. Când zici „Mr.”, gândul îți pleacă la „Mr. Proper”, celebrele reclame care ne-au luat cu asalt. Iar pentru a doua parte a denumirii, și-au dorit ceva care să semnifice putere. Astfel, s-a ajuns la celebrul personaj „Iron Man”.

Tinerii au început să dezvolte afacerea. În prezent, aceștia exportă și în afara României. Produsele Mr. Iron pot fi găsite pe piețele din UK, Spania, Elveția și Germania.

„Am venit cu o idee, iar de acolo am început să construim. Nu a fost tocmai un drum ușor. A durat în jur de un an să iasă niște prototipuri decente. Testele au ieșit, am început să vindem noi. Am schimbat rețeta de extrem de multe ori pe parcursul timpului, adică nu a ieșit din prima perfect”, a explicat acesta.