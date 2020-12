Mesajul ministrului cercetării, inovării și digitalizării:

„Anul 2020 a fost unul aparte, un an în care fiecare dintre noi și-a testat limitele. Am învățat să ne folosim cât mai mult de tehnologie pentru a putea lucra de acasă, dar și mai important, am descoperit avantajul de a fi alături de cei dragi chiar și de la distanță. Digitalizarea României, pe lângă sistemul de cercetare și de comunicații, pentru mine va reprezenta o prioritate.

Să pășim în noul an cu încredere, cu speranță și dorință de a construi acea Românie în care cu toții să ne simțim #acasă!

La mulți ani colegilor din Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, tuturor cercetătorilor și specialiștilor români din comunicații și tehnologia informației din lumea întreagă!

La mulți ani românilor de pretutindeni!”, Ciprian Teleman.

Cine este Ciprian Teleman

Ciprian Sergiu Teleman, propus de USR-PLUS ca ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, este în prezent președinte al PLUS Ilfov, consilier în acest județ și câștigă bani din cursuri de coaching, mentoring și inteligență emoțională pentru companii.

Președinte al PLUS Ilfov și consilier în acest județ, Ciprian Teleman susține pe site-ul propriu că are „opt ani de carieră ca cercetător științific și șaisprezece ani în mediul privat, în calitate de consultant, pentru companii care acoperă tot spectrul economiei românești”.

Potrivit profilului său de LinkedIn, Ciprian Teleman este licențiat al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (1989-1994), ulterior din 1996 fiind cercetător științific senior timp de 8 ani în cadrul Institutului Geologic din România.

Acesta și-a mai trecut o experiență de 1 an și 8 luni în perioada 2005-2006 ca director al firmei Ascent Group, co-fondator al firmei Max-Business & Accounting (din 2015 până în prezent) și consultant senior la firma Qualians (din ianuarie 2016 până în prezent).

Teleman a candidat și ca senator în acest an și potrivit declarațiilor de avere și de interese completate în luna octombrie 2020, acesta apare că este asociat și administrator în doar trei firme.