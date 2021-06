Mesaj tranșant pentru Clotilde Armand: Dacă nu sunteți în stare, plecați din funcție

Ioana Constantin a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj dur la adresa primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. Aceasta spune că sectorul s-a umplut din nou de gunoi. Ioana Constantin spune că actualul primar ar trebui să plece dacă nu se descurcă să conducă sectorul cu respect pentru oameni.

Aceasta a avut cuvinte dure și la adresa primarului general al Capitalei, Nicușor Dan. Ea spune că acesta ”s-a pregătit mai mult de un deceniu să ne fie primar nu e în stare să fie primar”.

”Bucureștiul tot e o groapă de gunoi, apa caldă lipsește în unele zone și peste 10 zile, șobolanii și căpușele sunt ca acasă, traficul e din ce în ce mai aglomerat, gropile sunt parte din decor. Primarul Nicușor Dan care s-a pregătit mai mult de un deceniu să ne fie primar nu e în stare să fie primar. Primărița Clotilde Armand care s-a lăudat cu capacitatea de management arată că are ZERO capacitate managerială”, a scris Ioana Constantin pe Facebook.

Jurnalistul Robert Turcescu a declarat la România TV că va duce gunoiul la Primăria Sectorului 1 și îl va vărsa acolo dacă ”până sâmbătă dimineaţă la ora 9:00, dna Clotilde Armand, cu operatorii cui vrea domnia sa, cu voluntarii de la Patrula Civică USR, dna Armand însăşi, nu ridică gunoiul.

“Eu anunţ public următorul lucru. Pubela e plină, are acum peste 70-80 de kilograme de gunoi. Am îndesat cât am putut, am cărat pe unde am mai găsit câte un coş de gunoi liber în sector. Vă dau cuvântul de onoare, am şi poze, mi-am fotografiat pubela.

Dacă până sâmbătă dimineaţă la ora 9:00, dna Clotilde Armand, cu operatorii cui vrea domnia sa, cu voluntarii de la Patrula Civică USR, dna Armand însăşi, nu ridică gunoiul, eu pornesc cu pubela într-un marş prin oraş.

Jumătate din pubelă o vărs pe treptele de la Romprest, cu cealaltă jumătate merg pe Bulevardul Mihalache până la primăria Sectorului 1 şi o vărs. Îmi asum, să fiu amendat, înjurat! Dar sunt plătitor de taxe şi impozite.

Dna Armand, când a candidat, nu a spus: cetăţeni ai Sectorului 1, dacă mă votaţi, voi declanşa un război cu Romprest şi s-ar putea să dureze şase luni – un an şi s-ar putea să aveţi probleme cu gunoiul”, a declarat Robert Turcescu la România TV.