Apelul medicului a făcut ca Timișoara să se pună în mișcare.

Astfel, o mulțime de timișoreni s-au mobilizat și au sărit în ajutorul medicilor de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara fie cu medicamente, materiale sanitare, cearsafuri, drumuri gratis cu taxi-ul, cablu Tv pentru saloane sau donatii insemnate in bani.

De asemenea, simpli cetateni, organizatii, asociatii sauoameni de afaceri s-au angajat sa ii sprijine pe cei aflati in linia intai in lupta cu coronavirusul.

„Asociatia Dr Victor Babes Timisoara, face un apel de coeziune sociala, pentru a ajuta activitatea Spitalului de Boli Infectiase V. Babes in lupta împotriva epidemiei cu Covid-19, prin donatii in contul Covid 19, special deschis in acest scop. Banii vor fi folositi pentru dotari de echipamente, materiale de igiena si protectie, programe de eficientizare a luptei împotriva acestui virus, intr-o modalitate transparenta, unde cei interesati vor putea urmari toate intrarile, cheltuielile si justificarea acestora”, este apelul facut de doctorul Virgil Musta.

Peste 100 de persoane s-au mobilizat

„In prima zi s-au strans 135.000 de la oameni, firme, multi suna sa intrebe cum pot sa ne sprijine. Unii care produc materiale ne-au sunat sa ne intrebe de ce avem nevoie ca sa produca doar pentru noi. Deocamdata, nu stim exact ce urmeaza, vom vedea, esalonat, cat se strange.

Cineva ne-a intrebat daca se dau datele tehnice pentru plaman artificial, un om potent financiar din Bucuresti, care vrea sa ne ajute in felul acesta. Noi cautam sa luam medicamente si materiale pentru ca cei care sunt internati sa aiba conditii hoteliere foarte bune.

Apoi, o companie de cablu a venit si a montat foarte repede reteaua, ca sa existe televiziune, ne dorim sa avem in fiecare salon un frigider, un televizor, am primit donatii de asternuturi, pentru ca ele, dupa ce sunt folosite la un bolnav, se vor arde. Oamenii vor sa ne doneze alimente, dar sunt perisabile si nu le putem stoca si nu le putem primi fara sa fie certificari.

Taximetristii ne-au spus ca duc personalul gratis. Toata lumea se mobilizeaza si ne intreaba ce avem nevoie. Sunt foarte impresionat de tot ce se intampla. Este o speranta. Numai asa putem depasi aceste momente„, a spus pentru opiniatimisoarei.ro medicul Virgil Musta.

În ceea ce privește persoanele care doresc să facă o astfel de donație, aceștia pot depune banii la BCR:

Cont RO84RNCB0255113757760002, Asociația Dr. Victor Babes Timisoara, Str Gh. Adam nr. 13, CUI 18737642

