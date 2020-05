„Pe noi ne-a interesat să înțelegem incidența acolo unde nu s-a manifestat boala”, a declarat Bacco.

Medicii din Bari au prelevat un eșantion de la 7.038 de persoane sănătoase și fără simptome, toți angajați de companii, au efectuat teste serologice începând cu 25 februarie și s-a descoperit că peste 30% din populația italiană a luat contact cu Covid-19, dezvoltând anticorpi. Vorbim, în special de 33,6%. Din 7.038 au rezultat pozitive 2.336 de persoane, scire ilgiornale.it.

Dintre aceste 2.336 de persoane testate, la 1.779 erau prezente IgG, adică imunoglobuline G datate, vorbim despre anticorpii la COVID. „Înseamnă că aceste persoane intraseră deja în contact cu virusul cu cel puțin trei luni și jumătate înainte, s-au îmbolnăvit și au dezvoltat anticorpii, deși sunt asimptomatice”, a precizat Bacco. Aproape 90% dintre persoanele infectate analizate nu au manifestat niciuna dintre simptomele atribuite COVID.

Bineînțeles că anticorpii nu sunt pe viață, durează câteva luni, motiv pentru care este imposibil, potrivit cuvintelor medicului din Bari, să se găsească un vaccin. „Din acest punct de vedere, COVID este ca HIV. Sunt viruși care prezintă mutații. S-ar putea ca populația să fie chemată să fie supusă vaccinului în iunie, dar același vaccin nu va mai fi de ajutor în octombrie. Eu am văzut în laborator mutațiile acestui virus, este aproape ca HIV, deci un vaccin nu va exista niciodată. Singurul lucru care ne va salva, dacă virusul ar deveni mai agresiv, este un medicament specific. Astăzi, peroanele seropozitive au o speranță de viață egală cu o persoană sănătoasă, datorită unui medicament. Duc o viață foarte normală doar că trebuie să ia una, sau două sau trei, dar, de obicei, o pilulă pe zi, deoarece au un retroviral care intră în sânge și acest lucru ajută. Și la fel va fi și pentru COVID”, declară medicul italian.

Însă, în domeniul științific italian, nimeni nu a vrut să acorde credit studiului realizat de Bacco și de colegii săi. „Nici Institutul Superior de Sănătate, nici Ministerul Sănătății nu ne-au luat în seamă. Apoi, i-am prezentat datele noastre profesorului Burioni și nici nu le-a văzut”, a spus Bacco, cu amărăciune. În prezent, sunt 30.395 de decese cauzate de Covid-19 în Italia, potrivit datelor publicate pe internet, dar în opinia doctorului Bacco, aceste cifre „au fost inventate”, deoarece „morții de COVID care înainte erau sănătoși se numără pe degetele de la o mână, întrucât acest virus nu este capabil să ucidă. Este un virus banal, simplu. De exemplu, o persoană seropozitivă nu se îmbolnăvește de COVID, deoarece are HIV, care este un virus mult mai mare, care folosește aceiași receptori ca și coronavirusul, deci chiar și în concurență, COVID nu reușește să meargă pe aceiași receptori. Oriunde există un răspuns imun adecvat, este anihilat”.

Potrivit declarațiilor lui Bacco, morții care au fost internați în spitale sau care aveau patologii tumorale plurimetastazice, miocardiopatii dilatate, diabetici, paraplegici, nu pot fi considerați morți de COVID, pentru că „toți sunt subiecți care aveau deja speranță de viață foarte scurtă”. Familia coronavirusului suferă absolut din cauza climei, „acest lucru vă poate spune chiar și un student la medicină din anul doi”, subliniază Bacco. Prin urmare, din studiul realizat de grupul de medici din Bari, a ieșit la iveală (și, lucru important, era deja la sfârșitul lunii februarie) virusul Covid-19 care, ca toate coronavirusurile, este condiționat în mod semnificativ de climă. Prin urmare, va dispărea vara și apoi va reapărea odată cu scăderea temperaturilor și, în plus, se va manifesta întotdeauna într-un mod mai incisiv în zonele mai reci ale Italiei. „Chiar și la aceeași ‘concentrație’, patogenitatea virusului va fi întotdeauna mai mare în nord, comparativ cu sudul Italiei sau cu sudul Europei, unde temperaturile, chiar și iarna, sunt mai mari”, scrie în raportul echipei de cercetători.

„Adevărata întrebare pe care ar trebui să ne-o punem astăzi este: dar cum se întoarce acest virus în octombrie? Deoarece virusul nu a dispărut, există și supraviețuiește”, precizează Bacco. Deci, cum vom ieși din asta? „Odată cu descoperirea unui medicament specific”, răspunde, sec, Bacco. Astăzi, potrivit medicului italian, există trei soluții pentru virus (până când se va găsi medicamentul potrivit pentru COVID). „Avem hidroxiclorochina pe care acum este inutil să o luăm, dar în octombrie nu. Vă dau un exemplu, caracteristica anemiei mediteraneene este cea a lanțurilor de hemoglobină. Hemoglobina, spus în manieră simplă, este compusă dintr-o parte alfa și una beta (vorbim despre lanțuri polipeptidice). Subiecții betatalasemici (prin urmare, cei care suferă de anemie mediteraneană) nu au lanțuri beta. COVID este legat de lanțurile beta, prin urmare acești pacienți, neavându-le, sunt imuni la COVID, virusul poate intra în organismul lor, dar nu se leagă. Savanții americani au înțeles acest lucru. Acestea fiind spuse, Hidroxiclorochina are un mecanism foarte banal (care abordează conceptul de anemie mediteraneană), este folosită pentru malarie. Luând înainte acest medicament, lanțurile beta sunt tamponate, dacă virusul intră în organismul care a luat acest medicament, nu știe unde să se lege și dacă nu intră în celule, moare. Și nu este adevărat că are mii de efecte secundare, așa cum a spus unul dintre profesorii de la televiziune”. Sigur, nu este soluția, dar este bună în timp ce așteptăm medicamentul oficial. Al doilea medicament este Tocilizumab, medicamentul anti-artrită utilizat la Spitalul „Cotugno” din Napoli, care funcționează deoarece reduce reacțiile organismului în contact cu virusul. În cele din urmă, există terapia cu plasmă, „care este ceea ce ne va salva dacă acest virus va deveni mai agresiv”.

Acest studiu, însă, așa cum am spus, nu a fost luat în considerare. „Acceptarea studiului nostru înseamnă a nega tot ce s-a spus până acum. Dar avem o demnitate în calitate de medici și putem spune adevărul doar pentru că suntem medici liberi. Am lucrat zi și noapte, am dormit și pe jos trei ore pe noapte și am fost umiliți și evitați”, comentează Bacco. În sfârșit, „obosit”, medicul concluzionează: „Eu nu sunt un om de imagine, dar am un singur lucru pe care nu îl pot pierde și este credibilitatea mea”.