Constructorii de autovehicule nu mai vor să fabrice doar automobilele standard. Vor să construiască autoturisme autonome sau mașini care zboară. Un astfel de proiect a fost anunțat de compania japoneză Honda.

Honda a dezvăluit proiectele privind un vehicul electric zburător al viitorului. Va fi denumit HondaJET. În cadrul animației, societatea din Japonia demonstrează cum acest automobil electric poate să înjumătățească durata de deplasare petrecută pe drum.

Dar asta nu e tot ce vor să facă japonezii de la Honda. Compania are în vedere și un viitor unde roboții vor putea asista persoanele când acestea vor avea nevoie. Se numește Avatar și seamănă cu o tabletă cu roți, manevrat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Potrivit companiei, acest robot va fi capabil să apeleze la serviciul de salvare dacă o persoană necesită o intervenție medicală.

[JUST IN] From virtual mobility to outer space, Honda is reimagining the future of mobility. Based on our belief that the purpose of technology is to help people, we will leverage our core technologies in combustion, electrification, control and robotics. https://t.co/v1oW8zyGED pic.twitter.com/bkDccIkiWi

— Honda In America (@HondaInAmerica) September 30, 2021