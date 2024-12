Producătorul auto chinez a vândut 506.804 de vehicule în noiembrie, potrivit datelor depuse luni la bursa din Hong Kong. Astfel, vânzările sale totale până în prezent au ajuns la 3.757.336 de unități.

De la începutul anului, vânzările au crescut cu 40% de la an la an. Hibrizii plug-in conduc această creștere; BYD a vândut puțin sub 2,2 milioane de hibrizi în primele 11 luni ale anului, un salt de aproape 70%, scrie Fortune.

La un pas să depășească Honda și Ford

Dacă BYD își poate menține impulsul în ultima lună a anului, atunci producătorul de automobile chinez este gata să se apropie, dacă nu chiar să depășească, producătorii auto tradiționali precum Honda, din Japonia, și pe americanii de la Ford.

Honda a vândut 3,11 milioane de mașini între ianuarie și octombrie, potrivit celor mai recente date publicate de producătorul auto japonez. Cam aproximativ în același ritm ca în 2023, când Honda a vândut puțin sub 4 milioane de mașini.

Ford a raportat un număr de 3,3 milioane de mașini vândute în primele trei trimestre ale anului 2024. În acest ritm, producătorul auto din SUA va vinde 4,3 milioane de vehicule în 2024. Ford a vândut 4,4 milioane de mașini în 2023.

Tesla, producătorul american de vehicule electrice, a livrat 1,3 milioane de vehicule, toate alimentate cu baterii, în primele nouă luni ale anului, mai mult decât cele 1,2 milioane de VE cu baterie vândute de BYD în aceeași perioadă a anului. Tesla a vândut 1,81 milioane de mașini în 2023.

BYD are drum lung de parcurs pentru a egala Toyota și Volkswagen

În timp ce BYD conduce piața vehiculelor electrice fără probleme, are un drum lung de parcurs până la a contesta dominația pieței auto globale de către Toyota și Volkswagen. Toyota, excluzând subsidiarele sale Daihatsu și Hino, a vândut 8,3 milioane de vehicule în primele 10 luni ale anului 2024.

Volkswagen a raportat vânzări de 6,5 milioane de vehicule în primele trei trimestre ale anului.

Piața auto chineză

Producătorii auto străini se luptă să concureze cu producătorii autohtoni de vehicule electrice pe piața auto din China. Clienții chinezi aleg din ce în ce mai mult vehicule cu energie nouă, o categorie care include atât vehiculele hibride plug-in, cât și vehiculele electrice cu baterie, în locul mașinilor cu motor cu combustie internă (ICE).

Producătorul General Motors (GM) a recunoscut că performanța slabă a companiei americane în China ar putea costa compania peste 5 miliarde de dolari (costuri de restructurare și închideri de fabrici). Cu mai puțin de un deceniu în urmă, GM a fost una dintre cele mai vândute mărci de mașini din China, dar trecerea bruscă la electrice ”a transformat radical piața”, potrivit CEO-ului GM, Mary Barra.

Și alți producători auto străini își reduc operațiunile în China. Volkswagen, al doilea cel mai mare producător auto din lume, și-a vândut operațiunile din Xinjiang, la sfârșitul lunii trecute, invocând „motive economice”; Activitatea Volkswagen în provincia chineză a fost una controversată, guvernele occidentale acuzând Beijingul de încălcări ale drepturilor omului în provincia locuită de uiguri.

Honda, Nissan, Toyota și Stellantis își restructurează și ele producția de vehicule ICE în China, inclusiv cu reduceri ale locurilor de muncă și închiderea unor fabrici, notează Fortune.