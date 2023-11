O cercetare a companiei de date auto carVertical arată că românii preferă să cumpere mașinile din clasele economice. Aceste mașini la mâna a doua și-au găsit cel mai repede un nou proprietar. Totuși, vânzarea anumitor astfel de vehicule poate dura chiar și 2 luni.

Cea mai populară mașină printre șoferii români este Suzuki Grand Vitara. Se pare că românii au o adevărată preferință pentru mașinile japoneze, deoarece toate autovehiculele din top 5 provin din Japonia. Mai precis, românii preferă brandurile Honda, Suzuki și Mitsubishi.

Suzuki Grand Vitara se vinde în doar 25,7 zile, aceasta este, potrivit datelor carVertical, și mașina care se vinde cel mai repede din România! Ea este ieftină pentru un model cu capabilități SUV, iar de aceea este și populară.

Următoarele locuri în preferințele românilor sunt ocupate de Honda Accord (vânzare în 26,3 zile), Honda Civic (26,5 zile), Suzuki Swift (26,5 zile) și Mitsubishi ASX (27 de zile). Toate aceste modele sunt și accesibile ca preț, ceea ce le sporește popularitatea.

Cel mai greu de vândut autovehicul din țară este Porsche Taycan, care poate sta pe piața mașinilor de mâna a doua în medie 66,9 de zile.

Acest model este urmat de Jeep Renegade (52,5 zile), Kia Niro (51,8 zile) și Alfa Romeo Stelvio (51,1 zile). Locul 5 este ocupat de Porsche 911 (48,3 zile).

Românii cumpără mai greu mașini de lux și de clasă premium din cauza prețurilor piperate.

Branduri și modele precum precum BMW, Volkswagen Golf și Dacia Logan se situează la mijloc, între cele două situații prezentate anterior.

„Piața de mașini second hand din România suferă în continuare de consecințele cauzate de războiul în curs de desfășurare al Rusiei în Ucraina. Pe măsură ce lanțul de livrare a mașinilor noi este întrerupt, acest lucru afectează și piața de mașini second hand. Nu este clar când se va îmbunătăți situația, ceea ce duce la o căutare mai lungă și mai complicată pentru mașinile second hand”, spune Buzelis.