Autoritățile din Constanța și Buzău au decis să impună purtarea măștii pentru a limita răspândirea coronavirusului.

Constanța

Aici, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis restricțiile care vor intra în vigoare pe litoral de la data de 1 august. Astfel, masca devine obligatorie în spațiile deschise unde se formează aglomerări.

”Avem 3 puncte pe ordinea de zi. La punctul 1 am avut analizarea propunerii venite din partea DSP Constanța în vederea obligativității purtării măștii în spații deschise în care se formează aglomerări, unde distanța fizică între persoane nu se poate respecta, distanța de doi metri.

Vorbim despre piețe, oboare, târguri, curțile exterioare ale lăcașelor de cult, peroanele gărilor, stațiile de autobuz… Sunt mai multe introduse. Toate acestea le vom face publice prin hotărârea de Comitet Județean pentru Situații de Urgență.”, a spus George-Sergiu Niculescu, prefectul județului Constanța.

Buzău

Masca de protectie este obligatorie de joi in toate spatiile deschise aglomerate din judetul Buzau. Reunit in sedinta extraordinara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in spatiile deschise cu un numar ridicat de persoane

Masca este obligatorie in piete, targuri, statii de autobuz, peroane, zonele in care se organizeaza serbari publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice.

Hotararea CJSU vine in urma propunerilor facute de DSP Buzau cu scopul de a limita raspandirea coronavirusului.

Masura este valabila pe intreg teritoriul judetului Buzau.

La Buzau un numar de 100 de buzoieni confirmati cu coronavirus sunt in izolare la domiciliu, dupa ce ei nu au mai putut fi internati, paturile din spitalele pentru bolnavii COVID fiind ocupate. Ministerul Sanatatii a aprobat ca inca un spital din Buzau sa devina unitate support pentru COVID, insa dureaza pana va putea prelua efectiv primii pacienti.