Probleme foarte mari în România din cauza pandemiei de coronavirus. În ultimele zile, avem parte de peste 1000 de persoane descoperite infectate. Astăzi, recordul este unul negativ. 1356 de persoane infectate.

Iohannis dă cea mai proastă veste

În acest context, președintele Klaus Iohannis a intervenit. „Astăzi stăm așa. 1.356 de persoane detectate cu coronavirus, persoane noi detectate, 35 de decese, de ieri până astăzi, peste 400 de persoane la terapie intensivă. Este, dragi români, un nou record negativ, extrem, extrem de îngrijorător.

Și pe bună dreptate se pune întrebarea și ne punem întrebarea cum am putut să ajungem aici, cum am putut să ajungem aici. Și asta o să vă explic în următoarele minute, după care o să vă spun ce avem de gând ca să controlăm situația. Se știe că în starea de urgență, când în vestul Europei, din păcate, am avut sute de mii de cazuri, zeci de mii de morți, în România am avut epidemie, am avut decese, dar un număr foarte limitat. Autoritățile își făcuseră treaba, lucrurile au mers rezonabil de bine, spitalele, medicii, autoritățile s-au mobilizat.

În ansamblu putem să spunem că la început lucrurile au mers foarte bine. Până acum câteva săptămâni pandemia a fost gestionată bine de guvern, de autorități”, a spus Iohannis.

Totul a scăpat de sub control din cauza PSD. „Dar această situație, sigur, nu a convenit PSD-ului. Guvernul și-a făcut treaba, președintele și-a făcut treaba, autoritățile și-au făcut treaba. Și atunci PSD-ul a căutat soluții pentru PSD, nu pentru români. Din păcate, trebuie să recunoaștem, PSD controlează încă majorități în Parlamentul României, PSD împreună cu alții cu care pactizează, de exemplu cu UDMR. Și atunci PSD-ul acționat acolo unde are încă putere în Parlament. Au făcut harcea-parcea legislația", a tunat șeful statului.