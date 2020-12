Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, iar veste a șocat pe toată lumea. După 25 de ani de iubire, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar solistul trupei ”Holograf” ia toată vina asupra lui și susține că iubita nu l-a mai putut ierta și de această dată.

Totodată, în cadrul unei emisiun TV, Dan Bittman a făcut o serie de dezvăluiri șocante legate de despărțire. Se pare că mama fiilor săi a rămas cu toate locuințele pe care le dețineau cei doi, iar artistului nu-i pare rău deloc.

”Sunt un om foarte sărac. Am lăsat tot. Tot. I-am lăsat tot Lilianei când am plecat și am plecat. Nu am nevoie de nimic, pentru că zidurile nu înseamnă nimic. Eu cu ea am avut un proiect, a durat 29 de ani sau cât a fost.

Toată dragostea, toți copiii și tot ce a fost s-a întâmplat acolo, iar eu nu am nevoie de nimic din toate lucrurile. Apartamente, case, tot, tot, tot, am lăsat și am plecat”, a povestit Dan Bittman în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Unde locuiește Dan Bittman acum

După ce s-a despărit de Liliana Ștefan, Dan Bittman s-a mutat într-un apartament vechi, unde a negociat chiria. El se bucură însă că este un apartament mai mare, unde poate fi vizitat și de fii săi.

Acesta a mai povestit că în prezent nu mai are ”nimic”, însă nu are nicio părere de rău.

”Acum stau într-un apartament care a fost al meu cândva, dar în care am reușit să negociez să un plătesc vreo 20 de ani chiria. Fiind mai mare apartamentul respectiv, pot veni și minorii la mine, pentru că sunt mai multe camere și atunci putem sta cu toții. Îl aștept și pe Alex să vină, l-am covins acum să vină să doarmă din când în când la mine. Deci nu mai am nimic”, a mai spus artistul.

El a mai menționat faptul că lucrurile materiale nu înseamnă nimic pentru el, iar banii nu l-au interesat niciodată, deoarece are suficient cât să trăiască civilizat.

”Nu asta a fost bogăția mea, nu m-au interesat banii și nu mă interesează nici acum. Am suficienți cât să trăiesc bine, să vin la emisiuni. Nu mă interesează banii, decât atât cât să trăiesc bine și civilizat”, a adăugat îndrăgitul cântăreț.