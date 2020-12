Dan Bittman și Mihaela Rădulescu au format la începutul anilor 90 un cuplu perfect. Cei doi s-au iubit înainte ca diva să ajungă personalitatea care este astăzi.

În urmă cu ceva timp, artistul a vorbit despre relația celor doi. Se pare că a fost vorba despre o dragoste la prima vedere. De asemenea, el a descris-o pe Mihaela Rădulescu mult mai diferită față de acum este acum.

„Mihaela rupea inimi la vremea respectivă, nu era atât de tunată că acum. Era mult mai naturală, mie asta mi-a și plăcut extrem de mult la ea, iar la vremea aia era o atletă. Ea făcuse multă gimnastică și arată cu totul altfel, creață, roșcată, îți sarea imediat în ochi. Foarte frumoasă, și atunci, și acum”, declara Dan Bittman pentru revista Playboy, acum mulți ani.

De asemenea, artistul este foarte bine cunoscut pentru faptul că a trăit foarte multe povești de dragoste de-a lungul anilor, însă niciuna nu a fost ca cea cu Mihaela Rădulescu, adică ”o adevărată nebunie”.

„Cu Mihaela a fost o nebunie. Cum e ea, aşa, energică, chiar a fost o „coup de foudre (fr. dragoste la prima vedere). Vreme, viaţă, tinereţe, na, sunt ani de atunci”, mărturisea artistul pentru Adevărul acum ceva timp.

Cum au apărut piesele lui Dan Bittman

Întrebat dacă a scris vreodată versuri gândindu-se la iubitele sale sau dacă le-a dedicat melodii, Dan Bittman a precizat că pentru Mihaela nu a scris niciodată nimic, însă într-adevăr, multe piese au fost inspirate din cele trăite de el, sau din ce a văzut la alte persoane.

„Mihaelei, nu. Au fost alte persoane, dar nu pot să intru în amănunte. (râde) Multe piese au fost inspirate din ceea ce mi s-a întâmplat sau ce am văzut la alţii.

Am văzut poveşti de dragoste uriaşe şi am simţit că dacă le iei dragostea, le iei tot ce au în viaţă. Aşa s-a născut „Să nu-mi iei niciodată dragostea. M-am trezit la 4 dimineaţa, am coborât în birou şi am început să scriu. Era ca şi când cineva îmi dicta de undeva de sus”, a mai sps artistul.

Chiar dacă s-au iubit în urmă cu mai bine de 20 de ani, cei doi încă țin legătura. Dan Bittman a mai vorbit despre relația cu Mihaela Rădulescu, iar în urmă cu doi ani, acesta susținea că Mihaela i-a cerut chiar și un sfat.

„Mihaela m-a întrebat dacă să facă pasul sau nu cu Felix. Eu am fost de acord, dar i-am spus să nu uite că el, chiar dacă a sărit din stratosferă, eu am dus-o dincolo de nori”, spunea Dan Bittman.