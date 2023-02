Oamenii prinși sub clădirile prăbușite din Turcia trimit mesaje de salvare de sub ruine

BBC a oferit noi informații despre dezastrul din Turcia de la un jurnalist din Istanbul, care a mărturisit că oamenii aflați sub clădirile prăbușite din cauza cutremurelor care au avut loc luni trimit mesaje vocale, clipuri video și locația lor apropiaților pentru a le cere ajutorul.

„Oamenii sunt încă sub clădirile prăbușite, au nevoie de ajutor. Ei ne spun unde sunt și nu putem face nimic”, a spus Ibrahim Haskologlu, jurnalist originar din Malatya, o zonă puternic afectată de cutremurele care au avut loc ieri.

Ibrahnim Haskologlu vrea să plece acasă cât mai repede posibil pentru a-i ajuta pe oamenii care au nevoie. Acesta a reamintit, totodată, că țara sa are nevoie de tot ajutor internațional pentru a remedia pagubele produse de cutremurele care au avut loc luni.

Potrivit sursei citate anterior, temperaturile scăzute, zăpada și ploaia au împiedicat eforturile de căutare a supraviețuitorilor în timpul nopții în Turcia. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a avertizat că numărul victimelor ar putea depăși 20.000 de persoane, în condițiile în care alt cutremur cu magnitudinea de 5,7 pe scara Richter a avut loc, marți, în estul Turciei.

Oamenii din Turcia și-au petrecut noaptea în mașini de teama cutremurelor

La scurt timp după seismul de marți, Mirela Gultekin, o româncă stabilită în Turcia, a povestit momentele cumplite prin care a trecut alături de soțul ei. Femeia a dezvăluit că şi-a petrecut noaptea în maşină, asemeni altor oameni, întrucât s-a simțit mult mai în siguranță în propria mașină decât în adăposturile oferite de stat.

„Am stat în maşină, de fapt nu numai noi, majoritatea oamenilor a ales să doarmă în maşini de frica unui nou cutremur pentru că au fost foarte multe replici. Să vă dau un exemplu. Astăzi dimineaţă, într-o oră, de la 10:00 la 11:00, chiar m-am uitat pe site, în 60 de minute, au fost 11 cutremure în diferite locaţii care sunt foarte aproape de Gaziantep.

La 100 de kilometri, la 20 de kilometri, care afectează toată zona. Şi Adana, şi Gaziantep. Sunt replici cu intensitate de la 3,5 la 4,5. Doar într-o oră. De aceea, toată lumea este speriată şi preferă să nu meargă în adăposturile oferite de stat. Au oferit foarte multe spaţii, în şcoli, săli de sport. Lumea preferă să doarmă în maşină pentru că se simt mai în siguranţă.

Eu sunt la spitalul unde lucrează soţul, noi am dormit în faţa spitalului, în maşină. Pacienţii din spital au fost duşi la parter pentru a fi evacuaţi în caz de un nou cutremur. Astăzi, se pare că mai puţini oameni care au fost afectaţi au venit la spital, pacienţii cu boli cronice au fost puşi în rezerve. Se pare cumva că se mai liniştesc lucrurile, dar nu cred pentru că încă sunt mii de oameni prinşi sub dărâmături.

În Gaziantep acum nu ninge, a plouat ieri şi toată noaptea îngrozitor şi a fost foarte frig. Acum sunt 3 grade, dar se simte cu minus din cauza vântului care are în jur de 20 de km/h şi dă o senzaţie de frig. Săracii oameni care sunt sub dărâmături, Dumnezeu să îi ajute.

(Eu) Locuiam într-o clădire cu 28 de etaje. (Eu și soțul meu) O să mergem, să încercăm, să ne luăm haine. Nu am absolut nimic. Am ieşit cum a început cutremurul şi nu am luat nimic. Va trebui să luăm haine, ce putem lua. Soţul meu lucrează la spital şi este tot timpul în priză, este energic şi are nevoie să îşi facă treaba”, a declarat românca din Turcia, relatează Antena 3 CNN.